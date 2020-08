Diputados piden a Piñera entregar bonos a pensionados por renta vitalicia y antiguo sistema

Por 118 votos a favor y 15 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un Proyecto de Resolución que pide al Presidente Sebastián Piñera que entregue un bono por esta crisis sanitaria.



Según se explica en el sitio oficial de la Cámara de Diputados, “el bono solicitado al Jefe de Estado equivale al Aporte Fiscal para la Clase Media a todas y todos los pensionados que, para evitar la volatilidad de sus fondos, optaron por la modalidad de renta vitalicia, así como también a todos los pensionados por el antiguo sistema de pensiones”.

De acuerdo a lo señalado en el documento, que fuera impulsado por el diputado diputado independiente, Karin Bianchi “la idea es que por esta vía se pueda entregar un real apoyo a todas las familias que no han recibido ningún beneficio y que han visto disminuir sus ingresos debido a la pandemia por Covid-19”.



Recordemos que un Proyecto de Resolución es una idea de un parlamentario que se somete a votación en Sala y que no tiene carácter vinculante, es decir depende del Presidente si ayuda o no a cumplir la voluntad del Congreso.