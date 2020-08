Diputado Monsalve rechazó desalojo sin autorización edilicia de la Municipalidad de Tirúa

Los parlamentarios PS, Manuel Monsalve y Emilia Nuyado, rechazaron el desalojo de la Municipalidad de Tirúa, el cual fue realizado “sin la autorización del Alcalde” de dicha comuna, y la inusitada violencia, en medios de las conversaciones que tenía el jefe comunal con las personas que ocupaban dicho edificio .



A juicio del diputado Manuel Monsalve, “esto parece parte de una estrategia del gobierno del presidente Sebastián Piñera, no para conseguir paz, ni diálogo sino para recuperar su electorado y resolver los problemas de su coalición, parece que no es la paz el principal objetivo este gobierno”.



“El ministro y el subsecretario del interior han afirmado que el gobierno está abierto al diálogo, la pregunta es ¿qué tipo de diálogo?, cuando ni siquiera escucha la opinión del Alcalde de Tirúa, de origen mapuche, que no estaba de acuerdo con el desalojo, ni con el uso de la fuerza desmedida. Nos parece inaceptable este desalojo cuando la movilización era de carácter pacífica al interior de la municipalidad de Tirúa”, afirmó Monsalve.



En este marco, la diputada Mapuche Emilia Nuyado, agregó “se está haciendo costumbre por parte de las autoridades de gobierno responder con la fuerza cuando lo que se está pidiendo es diálogo. El gobierno debe sentarse a conversar con los voceros directos de los presos mapuche en huelga de hambre. Basta de testarudez de parte del Ministerio de Interior”.



“No queremos que esta situación empeore y que muera algún huelguista. Pero, si el gobierno de Piñera insiste en privilegiar cálculos políticos internos por sobre la salud de los presos políticos mapuche o si hay alguna víctima en los desalojos violentos de Carabineros será de exclusiva responsabilidad de las autoridades “, dijo Emilia Nuyado.



Ambos parlamentarios coincidieron finalmente en que el parlamento debe jugar un rol de abrir canales políticos para una solución a situación gravísima. “Un camino político es que la comisión de constitución coloque en tabla para su discusión todos los proyectos que buscan dar reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, como por ejemplo la que presentamos el año 2018”, finalizaron los diputados PS.