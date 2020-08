Navarro por Cuenta Pública: “Piñera anunció que fortalecerá el sistema de AFP”

Las reacciones a la Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera continúan y el senador Alejandro Navarro criticó duramente, lo que a su juicio fue un discurso donde el mandatario habría anunciado el fortalecimiento del sistema de AFPs.

Como una “cuenta frustrante” catalogó el senador del Partido Progresista, Alejandro Navarro (PRO), la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. El senador por la región del Biobío argumentó que el mandatario omitió de su cuenta la gestión en 2019 y centró su relato solo al contexto de la pandemia.

Para Navarro, al presidente Piñera “se le olvidó su gestión de entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. Es decir, se le olvidó la mitad de su cuenta pública. No hizo referencia alguna ni pidió perdón, por los muertos, por los mutilados, por los que sufrieron violaciones de los derechos humanos tras el 18 de octubre”.

El senador progresista agregó que “el resto, fue, por cierto, la promesa de más AFP. Yo quiero advertir; Piñera acaba de anunciar más AFP, que fortalecerá a las AFP y ha dado instrucciones para echar a andar proyectos de concesiones, que buscan fortalecer el modelo neoliberal”.

“Ha sido una cuenta frustrante. El presidente Piñera no pidió perdón por las violaciones a los derechos humanos y no dio ninguna señal de haber aprendido la lección. Habló una hora y media y claramente no ha entendido nada de lo que pasa en Chile; del hambre y del miedo”, continuó.

El senador del PRO tuvo palabras para criticar al mandatario “porque quiere regresar a los estudiantes a clases. Quiere llevar a 3,5 millones de niños a clases presenciales y eso es criminal”.

“Ha sido una cuenta frustrante. El gobierno llega tarde, sigue llegando tarde. El presidente Piñera tiene un Ministro de Hacienda que es lento y el presidente Piñera hoy día nos ha dado una gran lección; de que, a pesar de todo, sigue sin entender nada de nada”, cerró el progresista.