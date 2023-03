En horas de la tarde del pasado sábado 18 de marzo, a eso de las 21 horas aproximadamente, se registró una brutal pelea al interior del supermercado Acuenta, ubicado en avenida Las Azaleas, en Los Ángeles.

Según lo informado por la policía, la riña se habría originado entre los guardias de seguridad del recinto comercial y clientes, dado que uno de los agentes solicitó la boleta de la compra realizada a las personas y estas se negaron, desatándose el altercado que quedó en registros ampliamente difundidos a través de redes sociales.

La discusión fue subiendo de tono, hasta que uno de las personas involucradas golpeó a uno de los guardias de seguridad en la cabeza con una botella, y producto de esta acción, otro vigilante, con ánimo de defender a su colega, sacó de sus prendas un arma blanca con la que cortó la cara y otras partes del cuerpo a ambos clientes.

A la llegada de Carabineros, cinco personas fueron detenidas por su participación en dicha riña, quedando todos con lesiones de carácter leve producto de los golpes y cortes.

LA VERSIÓN DE LOS CLIENTES DEL SUPERMERCADO

La familia involucrada tomó contacto con diario La Tribuna para dar a conocer su versión de los incidentes. Fabián Jiménez expresó: “Nosotros con mi pareja fuimos el sábado a comprar pañales para el bebé, porque andábamos con nuestro hijo, y vimos otras cosas, pero nos percatamos de que una guardia nos seguía por los pasillos”.

Junto con lo anterior, la familia aseguró que “ante la incomodidad por la desconfianza manifestada, decidimos irnos sin comprar nada, y cuando nos retiramos, se abalanzó un guardia indicando que habíamos robado, por lo que nos dispusimos a que nos revisaran el coche donde andaba mi bebé”.

“Al no encontrar nada, el hombre increpó a mi pareja y la agredió verbal y físicamente, a pesar de que ella le manifestó que estaba embarazada, pero no le importó y la empujó y le hizo un corte de 10 cm en el brazo izquierdo, porque alcanzó a esquivar el ataque”, agregó el afectado.

Ante la agresión a su pareja, el hombre increpó al guardia, quien aún molesto por el altercado, sacó de sus vestimentas un corta cartón, acercándose a él con la cuchilla y propinándole múltiples cortes en la cabeza, cara, cuello y extremidades, según se observa en el registro de video.

“Para mí es muy difícil aceptar lo que pasó, ahora nadie querrá darme trabajo por esto que tengo en la cara, además, el guardia se creó múltiples perfiles falsos en redes sociales para dañar mi honra, riéndose de lo que me hizo y amenazando con volver por mí y mi pareja y mi hijo”, afirmó Fabián.

La pareja (Katherine), en tanto, que se encuentra embarazada de ocho semanas, resultó con un corte en uno de sus brazos, y además, teme por su integridad y seguridad, ya que según comentó, el guardia involucrado le ha enviado amenazas de muerte, asegurando que sabe dónde vive.

“Yo espero que se haga justicia, porque lo que nos pasó a nosotros es que fuimos a comprar y nos encontramos con un delincuente armado que era el guardia, que por pocos centímetros no me cortó la yugular, si no hubiese muerto ahí desangrado”, contó Fabián.

ASPECTOS LEGALES

Desde el año pasado, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), anunció que oficiaría a supermercados y tiendas de retail con la finalidad de que justifiquen y especifiquen en qué contextos se solicitará la boleta al salir del recinto.

En ese sentido, Jean Pierre Couchot, subdirector del Sernac, dijo, en entrevista con LUN, que “A priori, nos parece que someter a los consumidores a este tipo de exigencias podría generar estrés, dar pie a malos tratos o dejar la puerta abierta a discriminaciones arbitrarias. Las empresas tienen derecho a tomar medidas de seguridad, pero siempre respetando la dignidad y derechos de las personas”, indicó.

De acuerdo a la ley, según explicó Alan Krausz Bitrán, abogado experto en derecho del consumidor, este tipo de controles sólo se pueden hacer en caso de detectar que una persona está cometiendo un delito, agregando que: “En el artículo 15 de la Ley del Consumidor, que trata sobre los sistemas de seguridad y vigilancia, en ninguna parte aparece algún tipo de información respecto a que estos sistemas consideren o puedan considerar una segunda revisión a la salida del establecimiento. En tal sentido, si no se informa a los consumidores, se estaría cometiendo una infracción en virtud del artículo 15”, explicó.

Tras lo ocurrido, cinco personas fueron detenidas por su responsabilidad en la riña, no obstante, la detención de los guardias de seguridad se dio en contexto de riña y no de lesiones graves, como especificó la familia involucrada.

Diario La Tribuna contactó al supermercado a través del número de teléfono celular y un Call Center, donde se precisó que la atención se limitaba a las ventas y no al área administrativa, por lo que al cierre de esta edición, fue imposible conocer la versión de lo ocurrido en el recinto.