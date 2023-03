Tras la muerte de Guillermo Antonio Reyes Alvarado, conocido por la policía y el barrio como “Guillermito” surgieron una serie de cuestionamientos y críticas en redes sociales, donde usuarios aludían a irregularidades en el procedimiento donde falleció el imputado de más de 30 delitos distintos, entre ellos, robos, hurtos, porte de armas, entre otros.

Ante dicha situación, Antonio Reyes, hermano de la víctima, se contactó con diario La Tribuna para dar a conocer que junto a su familia, contrataron un abogado para interponer una querella criminal contra los autores, cómplices y encubridores del delito de homicidio, penalizado en el artículo 391 Nº 2 del Código Penal, responsabilizando a dos funcionarios de Carabineros de la Segunda Comisaría de Mulchén.

Según se detalla en el documento, a dos funcionarios se les acusa “no realizar indagaciones para verificar el estado de salud y prestar auxilio a la víctima, omitir el procedimiento legal correspondiente, además de reñir con la víctima, en vez de prestar primeros auxilios, para después tirarlo en el baño donde finalmente muere”.

La familia agrega que el procedimiento donde murió el hombre de 28 años está lleno de dudas sobre el actuar de los funcionarios policiales, ya que al momento de iniciar una persecución a la víctima, testigos señalan que uno de los Carabineros no vestía su uniforme, además de que no se identificaron como policías y que la víctima no fue encontrada con las especies que supuestamente había robado.

También, la querella argumenta que al interior del domicilio existió un rastro de sangre que recorría toda la casa, lo que da cuenta de una dinámica de riña, sumado a que, “la declaración oficial de Carabineros indica que al llegar al lugar habrían encontrado a la víctima ya fallecida, a pesar de la existencia de testigos que reconocen haber presenciado la riña entre carabineros y víctima, quienes en vez de prestarle auxilio se ensañaron con él, porque era ya conocido de dichos Carabineros”, fueron los relatos de los testigos, que incluso intentaron realizar una detención ciudadana en dicha ocasión.

La acción judicial se dirige principalmente en contra de los funcionarios de Carabineros en su calidad de partícipes y responsables, así como de todas aquellas autoridades que hayan contribuido con acciones perpetradas en contra de la víctima o a su encubrimiento e impunidad.

Asimismo, la querella especifica que la versión oficial entregada por Carabineros de Mulchén no sería efectiva, mientras que otro medio probatorio de dicha acusación es que el informe del peritaje realizado al cuerpo del occiso por el Servicio Médico Legal concluye que no se descarta la participación de terceros en la muerte de Guillermo.

Posteriormente a lo ocurrido, los padres de la víctima, adultos mayores, concurrieron a la unidad policial para pedir explicaciones de lo ocurrido, sin embargo, de acuerdo a lo que indica la querella, no se les permitió ingresar al cuartel.

Al respecto, Guillermo Antonio Reyes Toledo, padre de la víctima señaló: “Para los pobres no hay verdadera justicia y dignidad”, admitiendo que su hijo Guillermo, aun cuando tuviera varias detenciones previas, “sigue siendo un ser humano que merece que su muerte se investigue por el Ministerio Público”, expresó.

La querella, entre otras diligencias, pide se oficie a Carabineros “enviar la copia autorizada y legible de todo libro de novedades, órdenes y hechos respecto a los funcionarios de Carabineros involucrados o presentes en el lugar de los hechos, y también que se otorguen copias de las bitácoras y grabaciones de ese día y procedimiento, junto con tomar la declaración a todos los funcionarios que participaron”.

El abogado de la familia, Daniel Stuardo Gálvez, señala que se presenta esta querella para informar al Ministerio Público que no fue un accidente lo ocurrido el pasado 27 de diciembre y que se investigue como delito de homicidio, agregando que “se trata de la dignidad de personas de poblaciones estigmatizadas de la comuna de Mulchén, que muchas veces son discriminadas en el acceso a la justicia, por lo que este tipo de acciones de violencia estatal no pueden seguir quedando en la impunidad”, señaló el abogado especializado en defensa legal.

VERSIÓN POLICIAL

El día lunes 26 de diciembre, el mayor Cristián Morales Leupin, comisario de la Segunda Comisaría de Mulchén, relató lo ocurrido diciendo que “el día de hoy (lunes) alrededor de las 14:50 horas, personal de servicio es requerido en una población por una persona que momentos antes había sido víctima del robo de una especie que se encontraba en el antejardín de su domicilio. A pocos metros del lugar, donde efectivos policiales entrevistaron a la víctima, se indica a un individuo como el autor del hecho, por lo que Carabineros se percató que se trataba de “Guillermito”, un conocido delincuente de la comuna de Mulchén”.

Junto con lo anterior, el mayor añadió que “Es así que esta persona llega hasta un inmueble que se encontraba sin moradores, donde vecinos le indicaron a Carabineros que el sujeto había ingresado a esa casa, el cual habría entrado quebrando un ventanal que se encontraba en la parte posterior de la vivienda. Los Carabineros ingresaron por el mismo lugar y al proceder a revisar el domicilio y buscar al imputado, este se encontraba con una herida cortopunzante en su cuello, a la altura de la yugular, al interior del baño con bastante sangre y aparentemente sin signos vitales”.

En el procedimiento, se tomó contacto con personal de SAMU del Hospital de Mulchén, quienes al llegar al lugar constataron la muerte del sujeto que efectivamente no mostraba signos vitales, y al momento de retirarse, se abalanza una cantidad de 80 a 100 personas contra el vehículo del SAMU y Carabineros, lanzando objetos contundentes.

Posteriormente, por instrucción del fiscal de turno concurrió personal de la Brigada de Homicidios de la PDI angelina y de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Mulchén.

Cabe señalar que el imputado registraba detenciones previas por 32 delitos como robo con fuerza, robo en lugar habitado y no habitado, hurto, porte de arma blanca, entre otras, siendo la última detención en el mes de noviembre de 2022 y luego el fatal desenlace.