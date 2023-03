Gremio del trasporte escolar solicita mayor fiscalización a conductores irregulares en Los Ángeles

El Sindicato del Transporte Escolar de Los Ángeles solicitó reforzar la fiscalización en contra de vehículos que realizan el traslado de niños y niñas a establecimientos educacionales de la comuna, y que no cuentan con los requisitos que solicita la Ley de Tránsito y la Seremi de Transportes, esto en el marco del inicio de un nuevo año escolar.

El llamado lo hicieron en el marco de una actividad de fiscalización a furgones y buses que realizan el traslado de alumnos y alumnas a los distintos establecimientos educacionales de la comuna, y que se llevó a cabo en la Plaza Memorial de los Mártires de Antuco de Los Ángeles, y donde participaron una veintena de furgones y buses pertenecientes al DAEM de la comuna.

SINDICATO DE TRANSPORTE ESCOLAR

La presidenta del Sindicato número uno del Transporte Escolar de Los Ángeles, Luisa Barría, se refirió al tema de los vehículos particulares que realizan servicios irregulares: “Se ha dado mucho lamentablemente el año pasado y este año igual, y el llamado es a los padres, ya Carabineros nos apoya más los inspectores municipales que fiscalizarán a todos los ilegales”.

En este punto comentó que “a nosotros nos cuesta tener un furgón en condiciones ya que todo es caro ya que los furgones vienen con alta tecnología y estamos hablando de furgones que valen alrededor de 50 millones de pesos, entonces nosotros necesitamos el apoyo, Carabineros siempre nos ha apoyado, pero ahora pedimos el apoyo de los inspectores municipales para que se aborde el tema del transporte irregular”, indicó.

Junto con ello, la presidenta del gremio, que reúne a 30 conductores de transporte escolar, agregó que “en el tema del transporte escolar, los primeros fiscalizadores son los padres porque son los padres los que deben tomar la placa patente, ponerla en la plataforma del Ministerio de Transportes. La cédula de identidad se puede buscar en el Registro Civil y ahí va a salir si el conductor está capacitado para trabajar con menores”.

Al abordar la situación actual del gremio señaló que “el año pasado volvimos a clases con una tremenda inseguridad porque no sabíamos si se iba a terminar la pandemia o no, por lo que tuvimos un año de marcha blanca, y este año gracia a Dios ya estamos mejor y empezamos un año normal”.

FISCALIZACIÓN DE CARABINEROS A TRANSPORTE IRREGULAR

Por su parte, el subprefecto administrativo de la Prefectura Biobío de Carabineros, mayor Hugo Jaque Zurita, también abordó esta situación que preocupa al gremio de cara al regreso a clases, donde comentó que “esta es una ceremonia que se hizo voluntaria y de suma importancia, que se hizo para verificar que los estudiantes de la comuna de Los Ángeles puedan viajar en un trasporte que reúna los requisitos que están estipulados en la Ley de Tránsito, y para ello ha concurrido una gran cantidad de conductores, por lo que estamos muy agradecidos”.

Al ser consultado sobre la labor policial de fiscalización a conductores que no cumplan con la normativa que establece la legislación vigente, el mayor Jaque enfatizó que “los transportistas que no mantengan la revisión por parte de Carabineros van a ser sometidos a la revisión que realizamos el día de hoy, y los conductores que están transportando menores a los colegios y que no están inscritos en ninguna parte, claramente cuando Carabineros observe esto en los lugares de fiscalización, vamos a cursar la infracción que corresponde, es una infracción grave, y que tiene un costo monetario”.

Junto con ello puntualizó que “a contar del día lunes vamos a comenzar con los servicios de tránsito colegio en toda la comuna, por lo tanto, los Carabineros ya están claros con el tema de fiscalización y verificación de este tipo de situaciones”, finalizó.