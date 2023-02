Suman y siguen los robos al Liceo Nuevo Mundo de Mulchén

En horas de la mañana de este lunes, se registró un nuevo robo el lugar no habitado en la comuna de Mulchén.

Un sujeto forzó las medidas de seguridad provocando daños y destrozos en las inmediaciones del establecimiento que se encuentra próximo a recibir a los estudiantes para el inicio del año académico.

Tal como declaró el director del establecimiento, Eduardo Fuentes Barra, el Liceo Nuevo Mundo ha sido víctima de 15 robos durante el último tiempo, motivo por el cual se interpuso una denuncia en la Policía de Investigaciones con la finalidad de que se esclarezcan los hechos.

Las principales razones para iniciar una investigación, según lo informado por el director, son en primer lugar, la frecuencia del delito, y por otro lado, de acuerdo a lo señalado por la policía es un sujeto el que ha estado ingresando en reiteradas ocasiones, el cual ha sido detenido pero liberado horas más tarde.

“Lamentablemente no sé qué pasa, no sé por qué no hay ni un delincuente detenido, ya van aproximadamente 15 robos, al parecer es la misma persona. Estamos molestos, tristes, sentimos que no solamente es lo que roban, sino lo que destruyen, sacan puertas, rompen vidrios, el Liceo está muy feo como está y faltan pocos días para que inicien las clases, entonces es una preocupación que tenemos”, se lamentó el director.

Agregó que desconocidos han entrado muchas veces al plantel: “Rompen todo, y no son tantas cosas valiosas. La vez que tomaron a una persona detenida, lo encontraron con un bolso lleno de cosas escolares como tijeras, pegamento, cosas fáciles de reducir, también nos han robado tablets, unos notebooks, lo más grande fue anoche que se llevaron el televisor que está conectado a las cámaras de seguridad”, añadió.

Junto con lo anterior, respecto a la seguridad del perímetro del establecimiento, el director agregó que “hemos puesto protecciones, se han soldado algunos puntos débiles, pero ya a esta altura es casi profesional. Se han entregado las imágenes de las cámaras pero no sé qué falta para detenerlos, tal vez sorprenderlo en el acto, ya que un robo en lugar no habitado no pesa tanto como si estuviera con gente, falta vincular al ladrón con las especies robadas”, cerró el director.

Además, desde la policía, el mayor Cristian Morales Leupin informó que “él o los autores habrían ingresado por un forado en el costado norte del establecimiento, para luego sustraer seis tablets, seis calculadoras, dos cilindros de gas de 15 kilos cada uno y un televisor de 42 pulgadas”.

“En estos momentos está siendo investigado el robo por la Fiscalía, a través del personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de Mulchén”, sostuvo el comisario.

Cabe señalar que, debido a los reiterados robos que han sufrido distintos colegios, Carabineros junto a personal del DAEM de la comuna han implementado rondas especiales de patrullajes nocturnos, con la finalidad de evitar este tipo de asaltos en establecimientos educacionales.