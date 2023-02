Asfixia por inmersión: Un 50% de emergencias involucra consumo de alcohol o drogas

Al menos siete personas han fallecido en la provincia de Biobío en lo que va de la temporada estival producto de asfixia por inmersión, en donde parte de estos casos se han registrado en balnearios no autorizados.

Junto con ello, se dio a conocer que en un 50% de este tipo de procedimientos de emergencia, las personas involucradas presentaron consumo de alcohol o drogas.

A ello se suma que en la mayoría de los casos no se respetan las indicaciones de lugares no aptos para el baño.

Hasta ahora, en la provincia de Biobío, han ocurrido accidentes en diferentes circunstancias. Entre estos, dos personas fallecieron en los Saltos del Laja: Una mujer adulta mayor el pasado 25 de diciembre, al rescatar de las aguas a dos de sus nietos y un hombre el pasado fin de semana. También está el caso de un hombre adulto que murió en la comuna de Cabrero, en el sector de Batuco, cercano a La Aguada, el 26 de diciembre; el de un adulto mayor que cayó a las aguas del canal Zañartu en la comuna de Tucapel, el pasado 13 de enero; el caso de otro hombre de 42 años, que fue encontrado en el río Laja y otros dos adultos mayores, que perdieron la vida en el río Biobío luego de caer su camioneta a las aguas en el balseadero de San Rosendo.

Frente a este lamentable balance de fallecidos, diario La Tribuna conversó con Bladimir Quezada Vera, director de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de San Rosendo y líder del Grupo de Rescate Subacuático Gersa para conocer las labores que se han desarrollado a la fecha. En primera instancia, insistió en el llamado a prevenir los accidentes fatales en las aguas de afluentes, en donde en la gran mayoría de estos hechos, las víctimas fatales presentaron consumo de alcohol o drogas antes de desencadenarse las tragedias.

CONSUMO DE ALCOHOL Y BAÑISTAS EN SECTORES NO HABILITADOS

En este caso, el líder del equipo Gersa de San Rosendo indicó que “muchas de las personas no respetan las señalizaciones que te indican que se trata de playas o lagunas no aptas para el baño, y la imprudencia de estas personas son las que llevan a que ocurran este tipo de accidentes”.

Junto con ello agregó que “a esto también tenemos de adosar el consumo de alcohol y drogas porque a lo menos el 50% de todos estos rescates es de personas que han estado bebiendo en la orilla o han estado consumiendo drogas en donde ocurren estos rescates”.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS

En esa línea expresó que “para hacer un llamado a la prevención, lo primero es que nosotros debemos respetar las condiciones de la naturaleza, por lo que no debemos acercarnos a los roqueríos o donde exista un oleaje fuerte, o también los ríos donde no conocemos como el río Laja o el Biobío y ríos de nuestros alrededores de sectores como Huépil o Cabrero en donde vemos que son tranquilos, pero por debajo existe un vector que es la corriente, y este es un factor que no vemos o distinguimos, haciendo que esto afecte al ingresar a las aguas”.

Al ser consultado sobre los resguardos que se debe tener con los menores de edad, el director de la Tercera Compañía de Bomberos de San Rosendo expresó que “siempre deben estar los adultos presentes, no dejar a nuestros hijos solos. En mi caso particular tengo dos niñas menores, una de siete y una de dos años, y cada vez que salimos de vacaciones y estamos en presencia de un río o una playa estoy 100% preocupado de ellas, y tú no puedes perder ni sacar la mirada de los niños ya que no conocen lo que es el riesgo aún ya que sólo quieren disfrutar, y el querer disfrutar los puede llevar a equivocarse”.

COMO REACCIONAR ANTE UNA EMERGENCIA

Por último, al ser consultado sobre las acciones que se deben realizar al enfrentar una situación de emergencia, señaló que “primero que cada, nosotros con la desesperación no medimos las consecuencias y tampoco analizamos la situación ya que muchas veces las personas no están preparadas para este tipo de emergencia, pero lo primordial no es lanzarse al agua, es buscar una solución en los alrededores en donde si se tiene un cordel, una caña o una toalla, tú tienes que acercarse e inducir a que se agarren y acercarlos a la orilla”.

A lo anterior agregó que “si bien en los Saltos del Laja o en los balnearios que están alrededor del salto las corrientes son muy altas, pero no puedes arriesgar tu vida si no tienes los conocimientos necesarios para ingresar a las aguas a realizar maniobras de rescate”, finalizó.