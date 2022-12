Si bien es cierto que el nivel de temor ante la delincuencia ha aumentado en la población, la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de la Policía de Investigaciones de Los Ángeles lleva un arduo trabajo en la provincia de Biobío.

En particular, esta unidad cuenta con datos duros de lo que ha sido el resultado de diversas investigaciones realizadas durante el 2022 que no solo son reveladores, sino que invitan a la ciudadanía a hacer denuncias, ya que si este delito del tráfico de drogas no se acusa, la policía no tiene cómo saber dónde ocurre y qué métodos ocupan para subsistir las bandas criminales.

En ese contexto, diario La Tribuna conversó con Carolina Monsalve, subjefa de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI de Los Ángeles, quien compartió algunos datos que podrían resultar útiles para dimensionar el trabajo que realiza esta unidad especializada.

Al respecto, la oficial de la PDI comenzó abordando en cifras los resultados que han tenido diversas investigaciones realizadas en la provincia, agregando que “nosotros abarcamos las 14 comunas de la provincia de Biobío y hemos tenido buenos resultados en comparación a años anteriores, considerando el tiempo de pandemia, donde la gente se guardaba en sus domicilios, pero no por eso la delincuencia se termina, nosotros seguimos investigando”, recalcó la subjefade la Brianco Los Ángeles.

Sobre los detalles de los tipos de droga y la cantidad incautada en distintos operativos, añadió que “en lo que respecta a la cannabis sativa, se incautaron 22 kilos 834 gramos, cifra exponencial en comparación a años anteriores, también cocaína base de las 23 kilos 858 gramos, y de clorhidrato de cocaína fueron incautados más de tres kilos 314 gramos.”

“Éstas son las grandes drogas son los decomisos más comunes que nosotros hemos incautado, no obstante, igual puede existir el consumo de otras, pero lo que hemos hecho enprocedimientos son esas cantidades, solo durante el 2022”, añadió la comisario.

Junto con esos datos, la subjefa de la Brigada Antinarcóticos señaló que han trabajado en conjunto con el equipo Microtráfico Cero (MT0), departamento que lleva mucho tiempo dedicado a dichas funciones en la Policía de Investigaciones y que se aboca en particular al delito de microtráfico, lo que ha tenido buenos resultados según su percepción.

El enfoque de este equipo MT0 es el tráfico de drogas a nivel barrial, en ciertas jurisdicciones, donde realizan un trabajo de campo con la finalidad de poder llegar a la persona en particular que comercializa estas drogas.

DENUNCIAS PRESENCIALES O TELEFÓNICAS

Las personas pueden acercarse al cuartel policial a realizar denuncias presenciales, por supuesto resguardando su integridad y también vía telefónica.

Precisamente es el Ministerio Público el ente persecutor que emite la orden de iniciar la investigación, lo que permite a la PDI comenzar las pericias. En ese sentido, la subprefecta Carolina Monsalve detalló que “nosotros como policías de una investigación derivamos a otras, entonces las líneas investigativas permiten trabajar la información de distintas formas”.

Sobre los lugares que son más propensos a la comisión de delitos relacionados a las drogas y organizaciones criminales, comentó que: “La idea no es estigmatizar las poblaciones, pero hay gente que vive en un sector que se ha visto sobrepasado muchas veces por un vecino, por ejemplo, llegó, se instaló, compró una casa o arrienda y llegan a ejercer hegemonía territorial, precisamente por el uso de armas, y en esos casos, también hemos logrado la detención de estas personas y la incautación de armas, líderes de bandas que con este tipo de poder han tratado de disminuir a los vecinos y elevar los índices de inseguridad”, sostuvo.

“Nosotros estamos actuando para evitar este tipo de cosas, y en cifras, este año se han incautado 24 armas de fuego, entre ellas algunas adaptadas o modificadas y también convencionales”, explicó la subjefa de Brianco Los Ángeles.

En un comienzo, la creación de la Brigada Antinarcóticos era justamente combatir el delito de tráfico de drogas, llegando incluso a relacionarse a los juegos de azar, sin embargo, con el tiempo el delito ha ido evolucionando y junto con ello, las bandas comienzan a organizarse, hay un líder, alguien que acopia, alguien que facilita el tema de las armas para darles mayor seguridad a estas bandas y así sembrar el temor en la ciudadanía.

“Por lo mismo nosotros estamos con investigaciones que, si bien es cierto, policialmente están con resultados y hay personas detenidas nosotros continuamos recibiendo información y seguimos investigando”, afirmó.

Asimismo, el jefe de la Prefectura Provincial de la PDI Biobío, prefecto Rodrigo Claramunt sostuvo que “los detectives de esta brigada han sido constantes en tratar de desarticular bandas o domicilios que están vendiendo drogas. Por eso hago un llamado a la comunidad para que tengan la confianza de hacer las denuncias en forma anónima, no presencial, mencionarles que no van a ser identificadas las personas que denuncien, que entreguen los antecedentes con toda la confianza necesaria”.

Otro tipo de investigaciones asociadas a la Brigada contra el Crimen Organizado es la trata de personas, que si bien ha tenido denuncias en la capital provincial, no se han realizado detenciones, hasta el momento, de acuerdo a lo indicado por la subjefa de la unidad. En ese sentido agregó que el nombre de Crimen Organizado permite a la brigada abordar diversos delitos como las armas.

El llamado a denunciar estos delitos es firme, con absoluta confianza de que la policía resguarda la identidad e integridad física y mental de la persona denunciante, comprendiendo que el proceso de denuncia resulta fundamental para llevar a cabo una investigación.

En ese sentido, especificó que “cuando recibimos denuncias somos nosotros los que damos nuestro nombre como oficiales de la PDI ante el Ministerio Público para comenzar la investigación, las personas siempre están resguardadas, sobre todo en este tipo de delitos que corre peligro la vida de las personas, donde se sienten atemorizadas, lo que es muy importante para nosotros”.

En resumen, sobre el trabajo realizado por la Brianco Los Ángeles, en comparación con años anteriores en pandemia, la subjefa de la Brianco indicó que “en pandemia se vio una modificación, quizás las personas no estaban en las calles vendiendo drogas, pudieron hacerlo en forma de delivery, acordando un punto de encuentro, esto, por las restricciones de desplazamiento que hubo, pero terminada la pandemia comenzó nuevamente, y nuestros resultados han sido positivos por la cantidad de drogas incautadas, los procedimientos realizados en distintas partes de la provincia de Biobío, como en Laja, Cabrero y Mulchén, que son comunas que concentran mayor cantidad de habitantes”.

Para los delincuentes de hoy en día, el tráfico de drogas funciona como una empresa, un trabajo, una forma de generar ingresos, y en ese aspecto, la subjefa de la Brigada Antinarcóticos dijo que “para eso estamos nosotros, para poder impedir que sigan multiplicando este tema que hay gente que lo ve a diario en su barrio”.

En detalle, no hay una estadística sobre cuáles son las comunas donde más se comete el delito de tráfico de drogas, no obstante, la Brianco trabaja constantemente junto a los detectives de Los Ángeles, Cabrero y Mulchén, donde influye también la concentración de la población, donde se han hecho procedimientos con la finalidad de disminuir la venta de drogas en menudeo.