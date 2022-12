Nuevo vehículo policial en la Tenencia Centenario: ¿Qué hay más allá?

Leíamos hace algunas semanas el resultado de la Encuesta de Salud Mental de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)y la Universidad Católica (UC). Por segundo año consecutivo, la delincuencia se mantiene en el primer lugar de factores que inquietan a la población. Se vuelve preocupante, además de la apreciación a simple vista de los porcentajes, lo internalizado que está este hecho dentro de la cultura del chileno. “Acá roban, que no le sorprenda”, “Ah, pero estamos en Chile”, son la mayoría de las veces, las expresiones que utilizamos para justificar una realidad que experimentamos a diario.

Dentro del marco de la entrega del nuevo carro policial en la Tenencia Centenario de Los Ángeles, los vecinos del sector manifestaron su amplia preocupación por frenar el crimen organizado de sus villas y barrios, un fenómeno que amenaza el normal funcionamiento de sus vidas. Filomena Pezoa Rebolledo, quien es presidenta de la Junta de Vecinos Clara Godoy, ubicada en la zona nororiente de la ciudad, agradeció el aporte a la Tenencia. Enfatizó duramente en la protección de las villas y en cómo este vehículo entregaría un resguardo a los vecinos, pero finalizando con una frase que requiere de análisis: “La delincuencia es algo imparable”.

¿A qué nivel de vulnerabilidad ha llegado Los Ángeles para calificar a la delincuencia como un infinito? ¿Hasta qué punto desea llegar el país para reaccionar frente a hechos que ponen en peligro el bienestar de la población? El Gobierno constantemente busca maneras de eliminar lo ilícito, poniendo fin, por ejemplo, al comercio ambulante en las calles a través de operativos policiales. En tanto a lo que refiere al ámbito del delito, el Presidente Gabriel Boric presentó cuatro proyectos, precisamente, en contra de este tipo de prácticas.

Narcotráfico, tenencia de armas, sicariato y secuestro; esos son los titulares que abundan los medios y las conversaciones de los chilenos. Cuatro aspectos que el Gobierno busca frenar y en el mejor de los casos, eliminar. No es que la delincuencia no sea imparable, pero para cometer un delito, se necesita, valga la redundancia, de alguien que lo cometa. En este caso, son los delincuentes quienes son imparables, que, sin tiempo ni lugar, entregan este tipo de “cultura” a nuevas generaciones. Lo que explicaría bastante, porqué cada vez son más jóvenes los antisociales detenidos por personal de Carabineros.

UN PENSAMIENTO COMÚN ENTRE LOS VECINOS

Luego de la bendición del vehículo por parte del Padre Luis Avilés, quien enfocó la oración en la protección del personal de Carabineros, se dieron a conocer algunas de las opiniones de dirigentes e integrantes de agrupaciones, juntas de vecinos y comités de seguridad, integrados dentro del rango de la tenencia. El debate fue breve y conciso, que además de cumplir el rol de identificar las principales falencias del sector, sirvió para desarrollar un acuerdo, uno que reflejaba un objetivo común.

“Quiero dar las gracias a los vecinos por acercase a esta bendición del carro, podremos salir a la población con un nuevo dispositivo que permita atender las llamadas con más prontitud a los requerimientos. Este carro es para ustedes, es para la comunidad” manifestó el suboficial Iván Pinilla. “La finalidad es contribuir, ser un apoyo para los requerimientos de ustedes. (…) Gracias por estar aquí con nosotros” continuó la teniente Angélica Elgueta.

A las palabras se sumó Pedro Valdés, presidente de la Junta de Vecinos de la villa Parques Nacionales: “Creo que es importante que podamos en este día, llevar este carro policial a las redes sociales. Como dirigentes sociales tenemos que hacer nuestro este vehículo, antes teníamos uno, ahora tenemos dos. Ese es nuestro compromiso. Seguir luchando porque esos carros que llegan a este lugar, que es inmenso, se mantengan. Sigamos mostrando lo que tenemos”.

“Quiero mostrar nuestro apoyo, queremos expresar en nombre de los vecinos y de la ciudadanía un respaldo a Carabineros. Nosotros estamos al lado y atrás de ustedes, no se sientan solos. Estamos luchando porque en este país se haga una justicia justa a los uniformados, porque sabemos que lo que está ocurriendo hoy en día, tanto oficiales como suboficiales, están presos por calumnias. Sin defensa, sin sueldo” recalca Manuel Torres, director de la Junta de Vecinos Rucamalal Rucamanqui y miembro de la organización no gubernamental (ONG) Apoyo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.

Mauricio Parra, presidente del Comité de Seguridad Villa Parque Norte, contó acerca de la experiencia de su sector, ejemplificando cómo a través de la coordinación entre vecinos, se pueden lograr grandes avances: “Nuestro comité se formó el año 2019, porque teníamos una ola de robos y delitos en una villa muy nueva. Y gracias a la organización de los vecinos de este comité y obviamente al apoyo de Carabineros, hoy los delitos han bajado. Cuando vemos que el tema delictivo no es sólo” atajar a los ladrones” sino también cuidar los espacios públicos, vamos recuperando los espacios de la comunidad. Qué mejor regalo podemos recibir que este nuevo carro, para que podamos reforzar la labor preventiva”.

Todo quien participó de la ceremonia está de acuerdo en un mismo punto: La delincuencia es un tema vigente y urgente. Son estas instancias las que permiten dar visibilidad a las necesidades específicas de los ciudadanos, que, al ver la situación actual en las calles de Los Ángeles, han decidido tomar iniciativa propia, involucrándose directamente con las autoridades para colaborar.

Hoy tenemos una imagen de Los Ángeles diferente, invadida por el narcotráfico, los robos y la violencia. Siendo el último el ocurrido en Villa Galilea, donde un sujeto fue baleado, pero que afortunadamente, se encuentra fuera de riesgo vital. Experimentamos un 2022 con múltiples casos de ataques armados, hechos que daban a entender que la capital de la provincia nunca volvería a ser lo que fue. Estas temáticas dan a entender el peligro existente en la ciudad, pero… ¿Qué dicen las cifras al respecto? ¿Es un simple estereotipo?

LAS CIFRAS NO MIENTEN

A pesar del miedo existente, los porcentajes no se equivocan al apuntar que los crímenes cometidos durante este periodo de tipo pandémico no son mayores a los existentes antes del Covid-19. Sin embargo, es importante destacar que el nivel de violencia en ellos sí aumentó exponencialmente. Lo que se está experimentando tiene nombre y apellido. Somos víctimas del establecimiento de la Agenda Setting, específicamente del término “framing”. Se dice que son los medios de comunicación masiva, sobre todo aquellos no oficiales que reparten noticias falsas a través de redes sociales los que sugestionan los temas de interés. Dicen a la gente sobre qué hablar, pero no cómo pensar acerca de ese tema.

Sin embargo, esto no significa que pese a que los porcentajes sean de menor envergadura no sean reales. Sino que refiere a la priorización de los hechos, sin importar si la cantidad aumenta o no. Si la delincuencia existe, aunque sea solo un caso, está afectando a la comunidad completa, porque vulnera lo establecido. Se debe considerar también la violencia como un tema integral, en otras palabras, apreciar desde un punto de vista más amplio. Así como ciudadanos son víctimas, el personal policial también lo es al verse expuestos a delincuentes.

Observamos algunos años atrás la marcha nacional “No más”, un movimiento que responde frente a la violencia en contra de Carabineros. Exigía un seguro de vida para los funcionarios respaldado por un proyecto de ley. Surgió la iniciativa en aquel entonces debido a la muerte de dos Carabineros en Coquimbo, luego de ser embestidos por cuatro menores de edad que habían robado un automóvil. Hoy se puede apreciar en los ataques al personal por parte de vendedores ambulantes, quienes debido a los operativos policiales han sido desalojados de las calles de Los Ángeles y del resto del país.

El llamado apunta a la empatía por todas las partes del problema: A los vecinos quienes se organizan para combatir la delincuencia, a las autoridades gubernamentales que impulsan proyectos para frenar el crimen organizado y también a personal policial que actúa de primera línea frente a estos hechos y que hoy, recibiendo un vehículo nuevo, puede seguir aportando a la comunidad a través de la defensa.