A raíz de la pandemia por Covid 19, muchos establecimientos comerciales, entre ellos tiendas, Pymes y negocios asociados al rubro gastronómico, tuvieron que renovar las estrategias para entregar sus servicios.

En ese sentido, el comercio transitó de la atención presencial a requerir servicios externos de reparto a domicilio con la finalidad de mantener la continuidad operativa.

Producto de los largos periodos de confinamiento, restricciones de movilidad y variabilidad de aforos al interior de los comercios gastronómicos, la adquisición del delivery se hizo imperativa.

Lo anterior ha hecho que la población se adapte culturalmente a las condiciones del mercado, aumentando de manera considerable la utilización de plataformas digitales para el reparto de bienes y servicios al domicilio, y junto con ello, el incremento de las empresas que ofrecen esas prestaciones.

En cifras, se observa que desde el año 2020 a 2021 las aplicaciones relacionadas a la categoría delivery tuvo un alza del 245%.

Por la evidencia, diputados, diputadas y alcaldes de Santiago congenian en que es necesario crear un registro de repartidores delivery denominado Sello Delivery, con la finalidad de llevar un catastro de las personas que se desempeñan en ese rubro y evitar que la delincuencia aproveche ese espacio para actuar.

Un estudio publicado por Automóvil Club de Chile reveló que un 38% de los que realizan labores de reparto lo hacen sin licencia de conducir.

Por otro lado, se especifica que el medio de transporte que más se utiliza para delivery son motocicletas con un 53,5%, mientras que un 24,1% usa vehículos y un 22,4% lo hace en bicicleta.

De una muestra donde participaron 460 trabajadores de las plataformas, el estudio concluyó que el 48% son extranjeros, predominando la población venezolana (77%), colombiana (10%), peruana (5,9%) y ecuatoriana (4,1%).

EN LOS ÁNGELES

Respecto del operativo realizado en Los Ángeles por parte de la Dirección de Inspección Municipal y Seguridad Pública y la Primera Comisaría, el director de Sseguridad, Miguel Ángel Irribarra dijo que “sacamos dos motos de circulación ya que no tenían ninguna documentación y 11 personas recibieron multas, muchas de ellas no habían sacado licencia nunca y otros no tenían permiso de circulación”.

Además, el director agregó que “ante el aumento de la adquisición de este tipo de vehículo, tanto carabineros como inspectores municipales mantendrán las fiscalizaciones.”

Una de las causa que motivó el operativo, según comentó el representante de la unidad de seguridad municipal, “fue el aumento de denuncias, de peatones y automovilistas, por la imprudencia de estos motociclistas en la vía pública, y en razón de tiempo o desconocimiento de las leyes del tránsito, circulan sin respeto, lo que es peligroso tanto para ellos como para el resto de las personas”.

El director agregó algunas recomendaciones para los motociclistas. Estas son: Circular con la documentación del vehículo y la licencia de conducir al día, también recalcó que “no es que nosotros no queramos que trabajen en delivery, sino que por las denuncias que nos llegan. El llamado es al respeto, evitar circular sin documentación, así cuando hayan fiscalizaciones no tendrán ningún problema”.

Respecto al Sello Delivery, estrategia planteada por parlamentarios y autoridades, el director de seguridad municipal señaló que “hemos tratado de contactar a las empresas para ver el catastro de las personas que trabajan para ellos y no existe, entonces creo que es una buena iniciativa, que entrega respaldo a los trabajadores también, evitando que ocurran delitos de connotación pública como asaltos o robos”, finalizó.

En tanto, el subteniente Hernán Jara, funcionario motociclista de la Primera Comisaría de Los Ángeles señaló que “las principales infracciones que cometen los conductores son manejar sin licencia, tener la revisión técnica, el seguro obligatorio o el permiso de circulación vencidos”.

Asimismo, el uniformado recomendó a los conductores “manejar con tiempo, de manera de evitar andar apurado, ya que esta situación puede provocar un accidente, también conducir a la defensiva”.

Las actuales plataformas de reparto exigen a sus nuevos trabajadores contar con Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), padrón del vehículo, licencia de conducir respectiva (A, B o C) y permiso de circulación, agregándole en algunos casos el Certificado de Antecedentes Penales.

A pesar de que el mercado del delivery afirma que los filtros de seguridad y procesos de verificación de antecedentes son efectivos, se observan deficiencias en materia de seguridad que preocupan a la población, ya que han aumentado los delitos cometidos por falsos repartidores que aprovechan la marca y la moto para delinquir.