Durante la madrugada de este domingo, un fatal accidente de tránsito que se registró en la intersección de avenida Las Industrias con Francisco Encina cobró la vida de tres personas,

luego de una colisión ocurrida cerca de las 4:30 de la mañana, cuando uno de los conductores involucrados no respetó el semáforo en ese cruce. A raiz del impacto, un automóvil particular y un vehículo impactaron a alta velocidad. Uno de ellos terminó volcado sobre la misma calzada mientras que el otro finalizó su carrera sobre una zanja cercana.

En Chile, según el balance de Carabineros del año 2021, se registraron nueve accidentes viales por cada hora, mientras que en promedio se contabilizaron 218 eventos por día.

En total, el año pasado los accidentes ocurrido en calles, caminos y carreteras principales en nuestro país fueron 79.520, dejando como saldo 1.687 personas fallecidas, 51.191 lesionados y 7.969 heridos de gravedad.

Según indicó la institución, las cifras evidencian un aumento en el número de accidentes y decesos, comparados con el 2020, donde se registraron más de 64.700 siniestros y casi 1.500 muertes.

A partir de un decreto que emitió la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que fue ratificado por nuestro país, cada tercer domingo de noviembre se conmemora el Día de Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales.

En la instancia, todas las organizaciones de la sociedad civil a lo largo del país realizan actividades especiales con la finalidad de darle visibilidad a estos hechos y también evidenciar el costo social, humano y económico que provocan estas tragedias.

En ese sentido, Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia Silva, declaró que “es lamentable lo sucedido en Los Ángeles, donde tres personas fallecieron producto de la imprudencia en las calles. Es por eso que hacemos un llamado de auxilio a la sociedad en su conjunto para que nos ayuden a prevenir tanto dolor”.

La Fundación Emilia Silva Figueroa nace como consecuencia de la promulgación de la Ley 20.770, conocida coloquialmente como Ley Emilia, que fue el principio de un cambio que se considera fundamental e implica una cultura laboral y vial que separe la conducción de un vehículo y el consumo de alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas.

El objetivo de dicha institución y la conmemoración de las víctimas de siniestros viales es sensibilizar y educar a la población haciéndola más consciente y responsable respecto al comportamiento en la vía pública.

Por su parte, Edrei Olivares, padre de Jordy Olivares, joven motociclista que falleció el 23 de junio del 2021 producto de una colisión con una camioneta, y presidente de la Agrupación “Por una mayor conciencia vial” declaró que “nosotros tomamos la decisión de crear este grupo para generar instancias de mayor educación vial. Nuestro primer trabajo fue el pasado viernes 18 de noviembre donde tuvimos una asistencia de nueve familias que han sido perjudicadas por algún siniestro vial”.

Asimismo, el padre de Jordy señaló que en la actividad participaron varias instituciones como Carabineros, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), personeros de la municipalidad de Los Ángeles, funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) del Ministerio de Transportes, entre otros.

Desde su experiencia, Edrei comentó que “las condiciones de la convivencia vial han empeorado, hay muchos tipos de accidentes de tránsito, todo el mundo anda apurado y también hago hincapié en que todos somos responsables: peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, estamos en una sociedad tan acelerada que no nos preocupamos realmente de cumplir con la ley de tránsito, el peatón pasa por cualquier lado, el motociclista hace maniobras imprudentes y los autos lo mismo, no respetan la velocidad, y hay que respetar a todo el mundo, a uno mismo, a todos nos esperan en la casa”, añadió.

Junto con ello, el afectado indicó que, respecto de las penas judiciales que “hay que considerar que una mala decisión puede afectar la vida de muchas personas, causando dolor y sufrimiento a las familias, y en cuanto a la justicia es pésima, las leyes están mal hechas, a un accidente no se le llama así, cuando hay una mala decisión de un conductor de no respetar las normas, y no tienen mayor castigo que la suspensión de la licencia de conducir, y eso para alguien que mató a otra persona no es un castigo”, argumentó Edrei.

En la misma línea, el capitán Daniel Andrade de la SIAT Biobío, aseguró que “con la actividad del viernes pasado buscamos sensibilizar a los transeúntes con imágenes de lo que es nuestro trabajo como unidad especializada y para nosotros es muy importante que estos temas se visibilicen”.

Además, el oficial evidenció que “se debe sacar el foco de lo que son los números y las estadísticas y enfocarnos en lo que realmente importa que son las víctimas, hay que dejar de ver las situaciones como accidentes fortuitos y llamarlos como corresponde que son siniestros viales.”

De acuerdo a lo explicado por el capitán Andrade “muchas veces hay responsabilidades asociadas a un actuar negligente, descuidado y completamente irresponsable”.

La legislación, según indicó el uniformado, “ha ido evolucionando en nuestro país estableciendo penas más duras, por ejemplo, lo que antes se llamaba cuasidelito de homicidio, ahora se distingue como delito con una pena superior asociada”.

Por último, el llamado del capitán de la Siat es a “respetarnos, respetar la normativa vigente y de esta manera, evitar los mal llamados accidentes y tener una buena convivencia vial”, finalizó.

Sin duda, cualquiera de nosotros, nuestros familiares, amigos y amigas están propensos a ser víctimas o victimarios de siniestros viales, por lo que el llamado exhaustivo que hacen las autoridades es que cada uno asuma una conducta responsable en la vía pública, lo que sin duda propone un desafío de enormes proporciones, con el objetivo de disminuir las cifras de muertes, heridos y afectados por estos hechos.