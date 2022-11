Mujer resultó con lesiones al ser lanzada por su pareja desde un segundo piso en Los Ángeles

La Coordinadora del Centro de la Mujer de la comuna de Los Ángeles Karen Mora, se refirió al último hecho de violencia en contra de una mujer extranjera ocurrido en los últimos días, donde su pareja la habría lanzado por una ventana de un segundo piso, quedando con lesiones de carácter reservado.

En este caso indicó que “es un empujón que ella menciona que pudo haber sido algo accidental, y ella afortunadamente tenía red de apoyo con una amiga, con la cual tuvimos acceso y nos ayudó en la comunicación con ella, pero lamentablemente su decisión final fue no recibir apoyo por esto”.

En esa línea agregó que “hay una normalización de la violencia porque ella menciona estar bien y que no es la primera vez que ocurre, relata el episodio más bien como algo accidental y no con una intención de querer matarla, y las lesiones indicó que no son tan graves como lo que menciona el parte policial, sino que tenía un brazo afectado y que pudo seguir haciendo sus actividades de manera normal, por lo tanto, le va a restando gravedad a los hechos”, precisó.