La familia del joven estudiante universitario José Luis Rivera Sandoval, de 33 años, que se encuentra desaparecido hace casi tres meses, solicita que a las labores de búsqueda y rastreo se sumen equipos especializados de rescate y mayor contingente policial.

Lo anterior, luego que hasta ahora, resultan infructuosas las tareas de búsqueda del estudiante, que habría salido de su casa rumbo a la Universidad Santo Tomás en Los Ángeles, donde debía rendir un examen, el pasado 13 de julio.

Según la declaración realizada por el chofer de un bus que salió desde Los Ángeles a Yungay, José se bajó cerca del río Huépil, en Tucapel.

Rosa Sandoval, madre del joven extraviado, expresó que: “Estamos desesperados, la angustia ya no la soportamos pero seguimos en pie y esta es una lucha que mantendremos. Nos faltan los recursos, los medios y el apoyo de las autoridades. Por favor piensen en este sufrimiento. Este es mi llamado”.

En tanto, Fernando, hermano mayor de José Luis Rivera, explicó que “la Fiscalía dio la orden a la PDI de investigar. Se obtuvo la información que subió a un bus en Huépil y de ahí no hemos tenido ningún rastro. Se hizo un operativo de búsqueda bastante grande, pero terminó el segundo domingo después de la desaparición de mi hermano. Lamentablemente, de ahí en adelante solo nosotros como familia y amigos hemos seguido buscándolo”.

Argumentan que la Fiscalía autorizó, casi un mes después de la desaparición de José, el uso de equipos especializados en la búsqueda de personas, donde diversos grupos de pesquisa y rastreo, trabajaron durante un fin de semana, sin embargo, su familia asegura que no han recibido apoyo necesario de las autoridades.

En el sector donde fue visto por última vez José, los bosques son extensos, hay lugares donde no se puede llegar, y también hay muchas viviendas, según indicaron los familiares.

Su madre, Rosa Sandoval, ha tocado muchas puertas solicitando equipos de emergencia y policías para que colaboren en la búsqueda de su hijo, señalando que “si fuera el hijo del alcalde o de algún político no estaríamos suplicando ayuda, ya lo habríamos encontrado”.

Indicaron que han hecho todo lo posible: “Nosotros hemos estado en la zona donde fue visto por última vez, hemos recorrido la ribera del río, las calles, hemos entrado a bosques, kilómetros y kilómetros, hemos estado con más familiares y rescatistas que siguen recorriendo la zona a pie”.

Por eso, la madre de José insistió en su petición de ayuda: “Somos ciudadanos angelinos y no hemos sentido el respaldo de las autoridades de Los Ángeles. En Yungay y Huépil me he sentido más respaldada, pero no acá”.

“Pido a las autoridades que no archiven el caso, que no me olviden. Si pudiera buscar por mí misma, lo haría sola pero necesito medios para descartar todo y encontrarlo. No puede pasar que lleguemos a los tres meses y no se sepa dónde está”, finalizó Rosa Sandoval.

Junto con ello Rosa agregó que solo hubo una búsqueda con equipos especializados, añadiendo que: “Siguen pasando los días y yo espero encontrarlo con vida, quizás está de indigente, quizás se lo llevó el río, pero con nuestros propios medios definitivamente no podemos y yo tengo que encontrarlo”.

José Luis Rivera Sandoval, que mide 1,75 metros de estatura, al salir de su casa vestía botines café, pantalón gris y polerón con gorro negro.

Cualquier información sobre su ubicación se puede entregar al teléfono +569 950 05 179.