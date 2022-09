Autoridades llaman al autocuidado para celebrar Fiestas Patrias sin inconvenientes

Cuatro días de celebración por el aniversario 212 de la Independencia de Chile, movilizan a cientos de efectivos policiales y autoridades para el control y resguardo durante las diferentes actividades propias de la fecha.

Junto con ello, se espera mayor movilidad de las personas hacia distintos puntos de la provincia de Biobío, debido al levantamiento de restricciones por la pandemia.

De igual forma, desde la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, SIAT, se informó que en el año 2019, cuando aún no había impedimentos para desplazarse por la crisis sanitaria, se registró una víctima fatal en la provincia de Biobío.

Sin embargo, en 2021 cuando ya existían restricciones de movilidad, tres personas resultaron fallecidas tras las celebraciones de Fiestas Patrias.

Por tales motivos, autoridades de la provincia asistieron al lanzamiento del programa de contingencia, denominado “Plan Celebremos Seguro”, donde hubo representantes de la Carabineros, Policía de Investigaciones, personeros de salud y de la Delegación Provincial quienes entregaron información importante respecto al plan de contingencia que se aplicará en las 14 comunas de la provincia.

CONTINGENTE EN BIOBÍO

Paulina Purrán, delegada provincial de Biobío señaló que “junto a Carabineros estuvimos acompañando el proceso de fiscalización, que es habitual en nuestra provincia, pero que también se intensifica en esta época de Fiestas Patrias, agradecemos que también esté participando en este marco del Plan Celebremos Seguro, el delegado de salud. En estas fiestas nos merecemos celebrar porque ha sido un año difícil para las personas. Por nuestra parte ya se ha establecido la coordinación con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.”

Respecto al trabajo asociativo con las distintas instituciones de gobierno, la delegada agregó que “sabemos lo importante del trabajo de todas las municipalidades y sus alcaldes, y equipos de seguridad, pero también depende de que todas las personas se cuiden, que abracemos buenos momentos, pero también el deber de ser responsables, y eso el amor por y de la familia, lo hace posible.”

En materia local, la representante del Presidente en la provincia, añadió que “queremos agradecer al municipio de acá de Los Ángeles, y de las 14 comunas de nuestra provincia por todo el trabajo que realizan en diversas actividades familiares y gratuitas para la comunidad, en donde se comparten una serie de tradiciones que unen a la gente de nuestro territorio. Queremos hacer un llamado también a que compren productos en lugares establecidos, que han sido fiscalizados por nuestras autoridades sanitarias y del SAG.”, puntualizó

Respecto a la reactivación económica y al retorno de las actividades patrias, la delegada Purrán indicó que “igualmente, nos hemos reunido con los fonderos y también queremos que a ellos les vaya bien, y que en estos espacios se respete por sobretodas las cosas, la convivencia con el otro, y donde una de las cosas más importantes en este contexto es que no se puede ingerir alcohol y conducir vehículos, de ningún tipo. Acá estamos verificando eso con Carabineros, pero esto es algo que depende de todos. Evitemos cualquier tipo de accidentes, por favor”, finalizó.

PROGRAMA DE LAS POLICÍAS

En la misma línea, el capitán Daniel Andrade de la SIAT de Carabineros de Biobío, aseguró que “con motivo del fin de semana largo que se avecina, Carabineros ha doblegado los esfuerzos y se va a desplegar en todas las rutas principales de la provincia, con la finalidad de que podamos celebrar de buena manera. Se realizarán controles aleatorios de vehículos, conductores, pasajeros, tanto en la frecuencia del desplazamiento como en la velocidad.”

De igual forma, el capitán declaró que “se realizarán distintos tipos de fiscalizaciones como en terminales de buses, interurbanos, locales comerciales, uso de hilo curado y de esta manera poder celebrar en armonía sin tener que lamentar ninguna situación.”

Sobre las recomendaciones el capitán llamó a “celebrar con responsabilidad y prudencia, a respetar la normativa vigente, a si vamos a viajar, planificar el trayecto, por sobre todas las cosas, si van a beber alcohol no conducir bajo ninguna circunstancia, de esta manera vamos a poder celebrar las Fiestas Patrias sin novedades.”

Asimismo, el mayor Matías Palominos, comisario de la Primera Comisaría de Los Ángeles mencionó que “el plan de servicio se iniciará desde este miércoles en las comunas de Los Ángeles, Antuco y Tucapel. En Antuco, habrá ramadas en el sector de Cancha Kennedy, además de las 21 ramadas que habrá en sectores rurales”.

Respecto al contingente policial disponible para las rondas, el mayor Palominos aseguró que “se mantendrán servicios diurnos y nocturnos hasta el cierre de las fondas, las que en su mayoría están programadas hasta las 2:00 am, con la finalidad de resguardar la seguridad de las personas que concurran. Estos servicios están potenciados por parte de Concepción, que nos facilitó personal de la Escuela de Suboficiales para apoyar, porque una parte es el trabajo que se genera en las fondas, que ocupa bastante personal en el lugar, sin embargo, no podemos descuidar lo que son controles de tránsito para poder verificar cualquier tipo de comportamiento que no esté conforme a la normativa”, explicó el mayor.

Para ello, se utilizarán equipos de alcotest, según comentó el mayor “para recordarle a los vecinos que el alcohol y la conducción no son compatibles.”

“Se mantienen los servicios preventivos y extraordinarios, para las actividades extraprogramáticas, donde participarán autoridades de Carabineros, ajenos al plan cuadrante, como en el Tedeum Ecuménico y en desfile que organiza el Ejército, estarán cubiertas con personal de orden y seguridad para resguardar las actividades”, afirmó el mayor.

Personal de tránsito, junto a personal de Seguridad Municipal, apoyará las actividades antes descritas para hacer los cortes y desvíos pertinentes de la zona centro.

“El llamado a los vecinos es a no circular por el sector para no generar atochamientos por los cortes de calles”, recomendó el mayor Palominos.

Los controles de tránsito estarán presentes todas las Fiestas Patrias, con equipos de control de velocidad y alcotest, operativo que se implementará, además de Los Ángeles, en Antuco y Tucapel.

Para las personas que deseen viajar es importante hacerlo con su documentación al día, su licencia de conducir vigente y, por supuesto, en ningún caso bajo el efecto del alcohol.

El llamado en general es a respetar los horarios, las reglas del tránsito y el autocuidado.