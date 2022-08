Concejales de Los Ángeles y balaceras: “Estamos enfrentando a Crimen Organizado”

Concejales de la comuna de Los Ángeles abordaron los últimos hechos de violencia con armas de fuego registrados en la comuna el pasado fin de semana, y que dejaron un saldo de una persona fallecida producto de disparos, además de otros cinco con heridas de gravedad, tanto en el sector de Paillihue como de Santiago Bueras.

Mientras que la concejala Paola Ortiz indicó que “acá no nos estamos enfrentando a delincuencia común, nos estamos enfrentando a crimen organizado”, el concejal Alejandro Cano puntualizo que la “comuna requiere y necesita reforzar las medidas de seguridad”.

La concejala Paola Ortiz indicó que “yo creo que aquí el gran problema que nosotros tenemos es que la institucionalidad en relación al combate al delito está fallando. Hay instituciones que tienen ciertas atribuciones, y otras que derechamente no, (…) esto lo veo en tres líneas, y aquí hay instituciones que si se pusieran firmes en este combate al delito, creo que tendríamos mejores resultados”, precisó.

A lo anterior agregó que “por un lado está el Ministerio del Interior y Seguridad Pública que tiene que implementar las medidas y las políticas públicas necesarias con todo lo que ello implica, entre ellas, las atribuciones a las policías porque cuando vemos que se le sigue quitando el piso a las policías, qué va a pasar con nosotros como ciudadanos”.

En esa línea enfatizó que “el llamado férreo que yo vengo haciendo desde hace un tiempo a los parlamentarios que es un trabajo importante que tienen que realizar en el aumento de las penas para quienes cometen este tipo de delitos. No es casual que la ley Tamara haya sido promulgada hace poco, y me parece muy bien, pero hay otro tipo de delitos que tienen que ser combatidos, y nosotros acá no nos estamos enfrentado a delincuencia común, nos estamos enfrentando a crimen organizado, porque cuando nosotros tenemos estas altas cifras de narcotráfico, cuando tenemos sicariato en nuestra comuna y que nunca antes lo habíamos visto, esto no es simple delincuencia”, puntualizó.

Junto con ello agregó que “por otro lado el llamado es que el sistema de justicia, es decir jueces y fiscales, puedan dictaminar las medidas como corresponde ya que lamentablemente nuestro sistema de justicia es demasiado garantista con quien comete un delito, y en este minuto tienes defensores públicos para quien delinque, y para la víctima esta la fiscalía, y la fiscalía está superada de trabajo y no siempre pueden tomar el caso de manera óptima”, sentenció.

Por su parte el concejal Alejandro Cano puntualizó que “es complejo ya que estábamos retornado un poco a la normalidad sin estos hechos de violencia, disparos y fuegos de artificio, y nuevamente nos vemos envueltos en este hechos que son lamentables para nuestra comuna, de una u otra forma las autoridades correspondientes como la delegada presidencial y el municipio deben tomar cartas en el asunto”.

En este punto manifestó que “hay mesas de trabajo que se han estado ejecutando en los últimos meses, pero estas cosas son pan de cada día. Nosotros esperamos que de una u otra forma, el gobierno en el mediano o largo plazo pueda reforzar la dotación de policía en nuestra comuna, Los Ángeles es una comuna grande, una comuna que requiere y necesita reforzar las medidas de seguridad, y sobre todo hoy que estamos envueltos en esta ola de violencia que nos deja un saldo negativo”.

Al ser consultado sobre la solicitud de los vecinos de elevar a comisaría el cuartel policial del sector sur, el concejal Cano indicó que “definitivamente, si esto se logra materializar vamos a tener una mayor dotación de carabineros en un sector lamentablemente estigmatizado ya que es uno de los sectores que presentan más antecedentes por este tipo de hechos de violencia, por lo tanto, el que se eleve la categoría de comisaría nos pondría contentos, nosotros esperamos que carabineros y el gobierno puedan oficializar esto en el más corto plazo, el alcalde lo ha mencionado en reiteradas ocasiones, y esperamos que por el bien de nuestra comuna esto se pueda materializar”, finalizó.