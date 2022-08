cedida

La protectora de animales Francisco de Asís de la comuna de Muchén denunció, mediante una publicación en su perfil de Facebook, una violación a un perro de 10 meses de edad.

De acuerdo a la declaración de la representante, Pamela Gutiérrez, “hace una semana, el lunes 8 de agosto, una vecina nos informó de un perrito enfermo en el sector de O’Higgins. Lo llevamos a la Clínica Veterinaria Municipal y la funcionaria y su ayudante lo examinó y nos dio un diagnóstico horrible, los signos que tenía eran de una violación.”

Respecto al estado del can, declaró que “el perrito está con medicamentos, antibióticos, antiinflamatorios, dieta blanda, y tenemos que ver su evolución, ya que si no mejora habría que realizar una cirugía en Los Ángeles, en alguna clínica que lo realicen, porque aquí en Mulchén no la hacen.”

Otro antecedente data del año 2021, donde la agrupación hizo un operativo de esterilización de animales, y llevaron a una perra galga a operarse y los veterinarios que la revisaron encontraron síntomas de que pudo haber sido violada.

En esa misma línea, Pamela señaló que “en ese momento, no hicimos denuncia porque no teníamos más antecedentes, para nosotros era la primera vez que nos enfrentábamos a una situación así, pero ahora con el segundo caso ya es preocupante.”

A raíz de la publicación en Facebook, otra señora indicó que tenía otro caso de una perrita violada, en el mismo sector de Mulchén.

Del caso no hay denuncias contra personas en concreto, solo se presume de dos hombres, pero como no hay evidencias no pueden generar una denuncia.

Por último, la agrupación hizo un llamado a las autoridades a estar más presentes, agregando que “hay Carabineros, PDI, y de todos los años que llevan aquí (en Mulchén) no se han acercado ni una vez a ofrecer ayuda, de hecho poner una denuncia como agrupación es muy difícil, muchas veces traspasamos las denuncias a inspectores municipales porque ellos van más a terreno que las policías.”

La representante agregó que “falta mucha fiscalización a la Ley de Tenencia Responsable, porque nosotros nos exponemos, vamos a las casas, cuando deberían ser ellos (la policía) los que se encarguen de esto, las agrupaciones animalistas están haciendo el trabajo que le corresponde a autoridades estatales.”

En la publicación se destaca la solicitud a vecinos del sector “estar muy pendiente de sus mascotas y sobre todo de los perritos que viven en situación de calle, si sospechan de alguien por favor avisarnos, la evidencia es lo más importante ya que no podemos denunciar sin pruebas.”

El perrito está al cuidado de una familia, con medicamentos y esperando pasen los días para que su estado de salud mejore.

IMAGEN FUERTE

