La familia del joven angelino José Luis Rivera Sandoval, quien se encuentra desaparecido hace dos semanas, se manifestó en el frontis de la Fiscalía de Los Ángeles, para obtener respuesta ante la petición de la madre de contar con equipos especializados de rescatistas y policías, en la búsqueda que permita encontrar a su hijo.

La última información señala que José se bajó de un bus cerca del río Huépil, en la comuna de Tucapel, según la declaración realizada por el chofer de ese recorrido.

El estudiante habría salido de su casa el miércoles 13 de julio rumbo a la Universidad Santo Tomás en Los Ángeles, donde debía rendir un examen. Sin embargo, nunca ingresó al recinto educacional y no llevó su teléfono, pero sí sus documentos.

Al día siguiente, se rastreó una de sus tarjetas bancarias con la cual se habría realizado un movimiento, y posteriormente, se le vio en las cercanías del terminal interurbano.

Desde entonces, su madre Rosa Sandoval ha tocado muchas puertas solicitando equipos de emergencia y policías para que colaboren en la búsqueda de su hijo, señalando que “si fuera el hijo del alcalde o de algún político no estaríamos suplicando ayuda, ya lo habríamos encontrado”.

Tras la reunión con Fiscalía, los familiares del joven desaparecido declararon que se iba a ampliar el radio de búsqueda. “Pondrán todo de su parte para apoyarnos con los operativos de búsqueda, se investigará y habrá más personas operando en la zona donde fue visto por última vez José”, señalaron.

Indicaron que han hecho todo lo posible, “han pasado seis días que nosotros hemos estado en la zona donde fue visto por última vez, hemos recorrido la ribera del río, las calles, hemos entrado a bosques, kilómetros y kilómetros, hoy (martes) no fuimos, pero los demás días hemos estado con más familiares y rescatistas que siguen recorriendo la zona a pie”.

A LA ESPERA DE CUALQUIER ANTECEDENTE

Fernando Rivera, tío del joven desaparecido, puntualizó que “se nos acaban las instancias, nos falta el apoyo técnico. Nosotros no tenemos la expertise, andamos por sentimiento y voluntad de encontrarlo pronto, pero caminamos y caminamos y nada. Ahora se van a sumar los recursos técnicos. Esta semana tenemos la certeza de contar con más apoyo como drones y perros, que nos permite ir rastreando la zona. Mientras más recorremos la zona, nos da la sensación de que no está ahí, pero los expertos lo descartarán o dirán. Nos faltan declaraciones de testigos, que nos ayuden. No sabemos cómo actuar”,

Durante el fin de semana se desplegará una búsqueda especializada con canes, añadió Rosa Sandoval.

La madre del hombre pidió de manera especial, a las 21 personas que iban en dirección a Huépil, desde el terminal ubicado cerca de la Vega Techada el miércoles 13 de julio, a las 14:30 horas aproximadamente, que hagan memoria si lo vieron, o cualquier información la hagan saber a las policías.

En el sector donde fue visto por última vez José, los bosques son grandes, hay lugares donde no se puede llegar, y también hay muchas viviendas, según indicaron los familiares. Finalmente, Rosa Sandoval se mostró satisfecha con la autorización por parte de Fiscalía para ordenar la búsqueda con mayor énfasis, esperando tener más pistas y rastros del paradero de su hijo.