Acusan falta de legislación frente a delitos informáticos como el robo de redes sociales

Si bien existe una Brigada de Cibercrimen, falta entender la importancia de las redes sociales y el mundo digital.

La ley chilena no persigue legalmente robos o fraudes cometidos en contra de cuentas de redes sociales, frente a lo cual autoridades y fiscalizadores en la materia se han visto sobrepasados por una falta de actualización de los protocolos y las penas por este tipo de delitos.

Así lo indicó a diario La Tribuna el ingeniero informático y jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información del campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción, Francisco Javier Parada Barriga.

El experto en informática sostuvo que “hoy en día, la gran mayoría de las personas tiene redes sociales, pero la ley no tipifica el delito de robo de claves en la red, si bien los fraudes de claves que se consiguen a través de correos electrónicos sí están tipificados”.

Parada explicó que existe una ley “que establece las normas del delito informático y modifica otros cuerpos legales donde no se habla de redes sociales en sí, y ahí es donde está el vacío, porque Carabineros y la Fiscalía no reconocen a las redes sociales como un ente informático de una persona individual. En Chile nos regimos bajo el Convenio de Budapest, donde las naciones que están adscritas a él tienen un convenio sobre cómo utilizar la legislación del país para combatir el cibercrimen”.

AÚN NO SE ASEGURA PERSECUCIÓN

El informático indicó que “lamentablemente hoy en día las policías están atadas de manos frente al robo de redes sociales y las fiscalías lo dejan de lado, y al no tener tipificación de ley no se puede hacer mucho en esos casos”. En el caso de redes sociales profesionales, que se monetizan para generación de ingresos a través de ellas, observó que “los abogados son quienes deben utilizar la ley. La que salió en junio sí habla del ingreso a redes sociales sin tu autorización y ya puede ser este tipo de casos tomado por un abogado y presentada una querella a otra persona”.

Francisco Javier Parada lamentó el hecho que “quienes ocupamos redes sociales estamos bastante botados, porque no existe en el Gobierno alguien que regularice la seguridad en las redes sociales. Hoy la ley nueva permite judicializar este tipo de delitos en casos de robo de cuentas de redes sociales y delitos de tipo informático”.

En opinión del ingeniero informático, “esta ley, al ser muy nueva, puede que no esté bien explicada a la Fiscalía o a la Policía, porque yo he hecho consultas a Carabineros y a la Policía de Investigaciones y me dicen que no existe forma alguna de poder demandar a la persona que roba una cuenta. Los detectives sí tienen una Brigada de Cibercrimen, con quienes he intentado hablar para que hagan charlas en el aula; pero es bastante complicado. Yo creo que es por falta de entendimiento de que las redes sociales y el mundo digital que tenemos hoy en día va a sobrepasar a lo real”.

Agregó que “si te roban una cuenta de Instagram por ejemplo, el país debería darte una especie de certificado, algo que acredite que esa cuenta es tuya, porque Instagram no te permite recuperar una cuenta si te la roban. Creo que el Servicio de Impuestos Internos ya está cobrando a los influencers. Ya tienen que dar boleta, se está pagando tributo, por lo tanto hace falta regular mejor todo lo que implica”.

EXPERIENCIA DE PAÍSES EUROPEOS

“Suiza, Alemania y Noruega, por ejemplo, tienen muy buena ciberseguridad y es un tema que tenemos que actualizar, porque el día de mañana pueden robar los datos del Servicio de Impuestos Internos o del Registro Civil”, ejemplificó el jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información.

Añadió que “Inglaterra, Alemania, Dinamarca, esos países europeos están bien actualizados en sus leyes. Acá, en la propuesta de la Constitución, se podrían tener mejores leyes. Se está proponiendo el concepto de la educación digital. Eso quiere decir que desde el colegio vamos a tener que educarnos digitalmente y teniendo claro que el gran error que se comete hoy es ser confiado en el uso de internet”, rescató el informático. Parada Barriga remarcó “el derecho al olvido, que hoy en Chile no se puede asegurar debido a internet, las leyes nos pueden apoyar para decirle a Google ‘no me gusta esa foto, tienen que sacarla’ y por ley tienen que hacerlo. La bioética, por ejemplo, que son los datos faciales y huellas digitales, tiene que ser controlada en Chile, porque el uso de tus rasgos faciales o huellas digitales no está normado en Chile. El derecho a la protección de datos, servicios básicos de comunicación y la bioética nos permitiría estar a niveles de países europeos”, concluyó el académico.