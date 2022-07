Llaman a prevenir robos a vehículos ante alza de este delito en Biobío

Fuente: Delegación Presidencial de Biobío.

Carabineros informó que en la provincia de Biobío, durante la última semana hubo un aumento del 116% en el robo de objetos dentro de vehículos y junto al Gobierno entregaron un llamado a la comunidad.

La Delegada Presidencial Paulina Purran, indicó que “es muy importante que todas las personas cooperemos en cuidar nuestro entorno y en hacer menos propicio las situaciones de robo en todas nuestras comunas. Debemos ser precavidos, en este y todos aspectos.”

“Como autoridades estamos coordinados con las Policías y en ese trabajo nos reunimos todas las semanas para evaluar la situación provincial y planear estrategias. A raíz de esto debemos comentar que ha habido un aumento sustancial en el robo de pertenencias en el interior de los vehículos, algo que se acrecenta en las áreas urbanas”, comentó Purran.

66 CASOS MÁS EN UNA SEMANA

En tanto, el Coronel Gabriel Ortega, Prefecto de Carabineros de la provincia de Biobío, graficó que

“durante la ultima semana hubo un aumento del 116% en este delito, es decir, 66 casos más que en la última semana con respecto robo de objetos al interior de los vehículos”.

E igual advirtió: “cualquier objeto puede ser robado. El llamado es no dejar nada dentro del auto ni debajo del asiento, por algo menor le van a robar igualmente y no les interesa el costo del objeto, una moneda de 500 puede ser una dosis de droga. Un consejo es estacionarse en lugares visibles e iluminados y no confiar en cuidadores no habilitados”.

“Al sufirir un robo, es muy importante hacer la denuncia al 133, ya que así podremos enfocar nuestro trabajo en las zonas precisas para detener a estos los delincuentes también con los datos de la denuncia podremos luego recuperar las pertenencias sustraídas”, recalcó Ortega.

PRECAUCIÓN POR ESTAFAS TELEFÓNICAS

Otro delito destacado por el Prefecto de Biobío fue el de las estafas telefónicas. “Hoy en dia existe un modo donde se clonan las cuentas de WhatsApp y se ven conversaciones anteriores para copiar el lenguaje, allí un consejo es que si tiene dudas, realice siempre una video llamada, para asegurarse con quién se está hablando”, comentó.

Igualmente, la Delegada Presidencial Paulina Purrán dijo que “las estafas telefónicas se han posicionado como un crimen frecuente y que lamentablemente cuenta con muchos operadores. El mensaje aquí es cuidar nuestras claves y no entregarlas a ningún desconocido. Todos nuestros datos bancarios e información personal es algo muy delicado y de ser vulnerado podría generar un gran golpe a la economía familiar”.

“Igualmente debemos ser cuidadosos con dónde abrimos nuestas cuentas privadas, como es el correo electrónico o el WhatsApp, es importante cerrar las sesiones cada vez que usemos un dispositivo. También hay personas que averiguan datos familiares para hacer llamadas de emergencia. Aunque puede ser difícil, en esos momentos debe mantenerse la calma, porque seguramente habrám detalles que no van a coincidir con la realidad. El cuidarnos es deber de todos”, reflexionó la autoridad.