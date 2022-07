Los detectives interceptaron el día jueves en Mulchén, específicamente en la intersección de las calles Salvo con Manera, a un vehículo marca Kia modelo sportage, en el que se movilizaban cinco personas, con domicilios en Mulchén y Santiago, quienes transportaban 2 kilos de cocaína equivalente a 30 mil dosis avaluada en 30 millones de pesos, además de 7 millones 982 mil pesos en efectivo.

El Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para los cuatro adultos y la vigilancia por parte de una organización evangélica para el menor.

Pero el magistrado Daniel Ortiz Pérez no acogió la solicitud de prisión preventiva, ya que la detención fue declarada ilegal, pues no se cumplieron los estándares fijados para el control de identidad, y por tanto, las pruebas aportadas para sustentar la petición de cautelares no pueden ser consideradas.

“A juicio de este sentenciador, todos los elementos de convicción aportados en esta audiencia con infracción a las garantías constitucionales de los imputados, no pueden ser objeto para validar la solicitud de prisión preventiva, porque como se dijo, quebranta las normas del debido proceso. Por lo anteriormente expuesto, se rechazará la solicitud de prisión preventiva de acuerdo a lo establecido en el artículo 140 y 85 del Código Procesal Penal”. Fueron las declaraciones del magistrado Daniel Ortíz durante la audiencia.

Dos de los detenidos mantienen antecedentes penales, y los cinco fueron puestos a disposición del fiscal de Los Ángeles, indicando control de detención.

El subprefecto Genaro Román jefe de Bicrim Mulchén, declaró que “no podemos dar a conocer si hay traslado de drogas o un sitio de acopio ya que es materia de investigación, pero así como ha ocurrido en Mulchén se han incautado en otras ciudades también”.

Los cuatro adultos se encuentran en calidad de detenidos en tránsito, ya que su situación no se ha resuelto, por lo que no pueden ser liberados, dado que no se les aplicó ninguna medida cautelar.