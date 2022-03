Aukan Wallmapu criticó gestión de delegada presidencial por la toma de accesos en Pangue

Luego del desalojo de la comunidad en toma de los accesos a la Central Pangue en Alto Biobío, ordenado por la Delegación Presidencial, la comunidad Aukin Wallmapu (o consejo de todas las tierras), anunció una “nueva lucha” y cuestionaron a la delegada Daniela Dresdner, apuntando que “el cargo le está quedando grande”.

La presidenta de Aukin Wallmapu, María Curriao, dijo que durante el desalojo “no hubo faltas de respeto, no opusimos resistencia. Pero creemos que con esto no va a solucionar nada Enel, con esconderse detrás de tribunales y siempre andar con la policía adelante”. Curriao añadió que “nos vamos sin acuerdo alguno, pero ahora, señores de Enel, es el comienzo de una lucha como debe ser. Estábamos pasivos, con paciencia, pidiéndoles a los grandes señores que por favor vinieran. No lo tomen como un triunfo. Hoy sí levantaremos la lucha de verdad”.

María Curriao agregó que “la delegada regional, con desalojar a las familias, está demostrando que el cargo le está quedando grande, que ni siquiera conoce la realidad. Qué pena que esté actuando así. No sirve, ni siquiera fue a hablar con nosotros a la barrera”.

El responsable de la Unidad de Negocios Sur de Enel Generación, Eduardo Pérez, declaró que “valoramos la intervención ordenada por la delegada regional, dando cumplimiento al deber de resguardar el orden público y la seguridad del suministro eléctrico”.

En la firma se agregó que “después de más de dos meses de bloqueado el acceso, nuestros trabajadores podrán ingresar a las instalaciones de manera segura para mantener el correcto funcionamiento de la central, que además significa seguridad para la cuenca del Río Biobío”.