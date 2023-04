Nuestro pueblo...

Los seres humanos, al igual que varias otras especies del reino animal, necesitan líderes para ser conducidos. Algunas etnias humanas, demuestran mayor tendencia al liderazgo que otras. Nosotros los latinos, somos una de las mayores expresiones de seguimientos a líderes. Y estos líderes, no necesariamente deben alcanzar niveles nacionales. Muchos, miles, lo son en su actividad, en su iglesia, en su familia. El liderazgo se manifiesta espontáneamente las más de las veces y casi siempre, está rodeado de hechos puntuales que permitieron a la persona, demostrar conducción frente a sus pares.

Ahora, ¿los pueblos son capaces de reaccionar frente a cuestiones que, por su magnitud, obligan algún pronunciamiento social? Sí, claro que sí. El tema es cómo reaccionan. Así es que la inexistencia de líderes, hace que la reacción del pueblo sea, en poco tiempo, tan disímil que, para quienes analizan el comportamiento social, les resulta casi imposible comprender. Y se profundiza mucho más cuando aquellos líderes institucionales, Iglesia, gremio, partido político, tampoco ejercieron liderazgo alguno, cuando se les requería. Entonces, de esta forma se entiende que, Carabineros tenga en las encuestas una aprobación de solo el 34% y poco tiempo después, hoy, la misma encuesta alcance el 90% de adhesión ciudadana. Hubo líderes nacionales reconocidos en este breve espacio. No. ¿Por qué? Aquí dos razones. La primera, porque los que habían alcanzado liderazgos nacionales, (que fueron muy pocos), se “engolosinaron” con los actos electorales, periodo éste, siempre acomodaticio en el mundo político, o segundo, porque tales liderazgos fueron superados por la prensa, envuelta en una anarquía comunicacional, propia y odiosa, con tendencias definitivas, destacando lo antivirtuoso, el conflicto y la destrucción, todo ello en conocimiento que la ausencia de líderes, hace que los pueblos refaccionen más tarde. Si las cifras encuestales sobre carabineros son verdaderas, podemos exclamar que el aquel 34% de apoyo, hubo 11 800 000 chilenos que desaprobaron su actuar mientras Chile se quemaba por los cuatro costados. Hoy en cambio, el rechazo a carabineros solo alcanzaría a 1 850 000, chilenos, es decir prácticamente 10 millones de chilenos menos. ¿Es verdad todo esto? ¿Esos millones de chilenos que rechazaban el actuar policial, sabían de sus consecuencias? Claramente no. No había comunicadores, líderes, instituciones serias que lo advirtieran. El pueblo no estudia, actúa por impulsos. Hoy los impulsos no fueron advertencias, fueron muertes de carabineros, es decir, lo peor. Se daba nuevamente lo eterno en Chile. La capacidad de razonar, estuvo ausente. Nuestro pueblo, no razonó y cuando reaccionó, efecto del 4 de septiembre, en los hechos, las muertes de hombres y mujeres, fue lo advirtió al pueblo de lo mal que habían obrado en contra de carabineros. Los migrantes por su parte, entraban en la escena del criminen. Esos 514 vuelos que aterrizaron a las 3 de la madrugada, escondidos de Chile, traían entre sus pasajeros asesinatos, asaltos, extorsiones, que golpearon a Carabineros. Hoy pesan 20.972 expulsiones que cumplir. ¿Dónde están? Misterio. Pero están. Descargo mi dolor por esta mi patria, en dos personas: Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Ninguno detuvo estos vuelos. Una los alentó y el otro, no se atrevió. Ahora, pesa sobre todos mantener el apoyo a Carabineros de Chile, quienes, como dice su himno son, “..carabineros de la Nación”, (…y no tan solo de la república).

Mario Ríos Santander.