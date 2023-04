Legislar al ritmo del populismo es un “balazo en los pies”

En menos de un año, en tan solo 11 meses, 5 miembros de Carabineros han perdido la vida cumpliendo las funciones que juraron. Con ello, la cifra de mártires de una institución fuertemente cuestionada, en el marco de su desempeño en el estallido social y en el marco de los casos de corrupción, han sumado 1.232 fallecidos.

En nuestra memoria y corazón está el respeto y sentida conmemoración que hacemos por aquellos/as que han perdido la vida para proteger al débil, a aquellos/as que ciertamente desde del corazón alzaron sus tonos cada vez que debieron cantar “Somos del débil el protector” o “Duerme tranquila niña inocente”

Pero mientras carabineros acompaña a las familias de sus mártires, la clase política sigue usando el debate sobre la seguridad como una moneda cambio (ya lo he dicho en esta tribuna), y en momentos en que la llamada “mesa de la seguridad” sigue sin retomar su diálogo, la delincuencia avanza y con ello los niveles de violencia, recordándonos solo en la última quincena, los asesinatos del Cabo Primero, Alex Salazar de Concepción y de la Sargento Segundo, Rita Olivares de Quilpué.

La celeridad que bordea el populismo cuando se trata de legislar sobre seguridad es preocupante y mientras la Cámara Baja fusionó dos proyectos de Ley que buscan dar mayores atribuciones y respaldos al actuar de carabineros en sus procedimientos y logró enviarlo a su segundo trámite en el Senado, los representantes regionales han puesto “la pelota en el piso” y dejaron su votación para el próximo martes, pero ojo, con discusión total hasta cerrar el debate ese mismo día.

Con ello, queda en evidencia que las demandas de la llamada “Opinión Pública” cobran eco en el Poder Legislativo solo cuando los hechos se transforman en noticias de alta connotación, casi como obligándolos a actuar en algo que ya debió estar resuelto, por ejemplo con la restauración de la mesa sobre seguridad, donde recordemos, la oposición se retiró como consecuencia de los indultos presidenciales, también fuertemente cuestionados, a tal punto que hoy se habla de quitar esa facultad al Ejecutivo.

Estamos dando palos de ciego, el Proyecto de Ley Nain – Retamal no puede estar sujeto a los egoísmos políticos y si bien, hay partes de esta idea que uno no comparte, lo cierto es que para ello existe el debate y esa es la base de un parlamento democrático que, a veces, parece que olvida el mandato de los ciudadanos/as, que en este caso para ellos, es legislar por el Bien Común y no por intereses ideologizados y sectarios.

Podemos dar mayores atribuciones a las policías, sí. Podemos dar la presunción de inocencia a todo policía que esté en procedimiento y deba usar su arma de fuego, sí, pero no es llegar y hacerlo, porque se trata de dar protección a los ciudadanos/as y no de dar más herramientas nacidas al calor del populismo, que perfectamente podrían convertirse en “un balazo en los pies”. Por eso es importante el debate no ideologizado, no apresurado, libre y pensado y, en paralelo, las labores de prevención deben estar más presentes. Conversar con los vecinos y vecinas, educar como corresponde desde el mismísimo pre kínder. Son políticas a largo plazo, ideas que se vienen discutiendo hace años y que chocan con un parlamento que ha usado el debate para beneficio de sus miembros y partidos, olvidando que Chile, por muy diverso que sea, es solo uno.

Somos una República que pide recuperar el orden en el norte, en el sur y sobre todo en su capital político administrativa, que es la que sale al mundo.

Chile no es de los delincuentes, pero si el debate para protegernos de ellos se diluye al calor del populismo, simplemente, estamos perdidos.

Jorge Rivas Figueroa

Administrador Público

Licenciado en Ciencias Políticas