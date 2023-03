La fe de lo imposible

Mi prosa de esta semana, está dedicada a una de las palabras de nuestro diccionario que más me gusta, cuya sola mención es poderosa, me refiero a la FE, que si permites que entre en tu alma, podrá ser siempre más grande que cualquier gran problema que te afecte… te invito a leerme.

De esta manera, así sencilla, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y supera lo imposible; si la incorporas en ti, habrás adquirido una extraordinaria forma de vivir. Por eso camina inmerso (a) en el optimismo, manteniendo los sueños vivos, la mejor forma de cultivarla es comenzar a creer en ti mismo (a).

Por eso cuando tienes fe, ¡lo tienes todo!, así ocurre lo inesperado… llega la solución, todo cambia, se ordena el caos o simplemente eso que tanto deseabas, sí sucede, ¿viste que es importante no bajar los brazos y tener fe?, porque cuando resistes y persistes un poco más, la peor tormenta tiene su fin. Es tiempo entonces, de dejar de llorar y empezar a creer.

Piensa en lo siguiente… cuando la vida se te pone cuesta arriba, las puertas se cierran a tu alrededor y pareciera que el desenlace fatal es la única salida, qué crees que te puede salvar…exacto “la fe. Por eso levántate y avanza, no importa que no sepas qué hacer, sólo avanza sin mirar atrás, recuerda que una persona con coraje y valentía también es una persona llena de fe.

Las dificultades que hoy enfrentas, llegan a ti para ser vencidas y el desafío de lo adverso, no debe generar en ti, más que ganas de superarlo, por eso si tienes fe, ya tienes mucho más de lo que necesitas. Inclúyela siempre en la mochila de las cosas que usarás para tus proyectos, viajes o la vida misma, ¡que nunca te falte!

Ten fe en que algo fantástico está a la vuelta de la esquina y que ya tiene tu nombre escrito, sólo falta que la encomienda llegue a ti… ten paciencia pero no desistas, eso que tanto has pedido con los ojos llenos de lágrimas o el corazón apretado llegará, tal vez no de inmediato, pero si lo hará, en el instante preciso en que lo debe hacer, no bajes los brazos, tu momento ya llega.

Por eso si estás logrando cosas y quieres más, parte sintiéndote orgulloso de lo lejos que has llegado, no escatimes esfuerzos en agradecer, ¡no hay imposibles, sólo existe lo posible!… porque sabes, sí vas a poder; deja de pensar que no, nunca lo olvides, porque tu fe es el camino invisible que te lleva al destino que en un principio veías tan lejano.

Para finalizar, sólo me resta decirte que si lo lograste valora lo bueno…porque te aporta y también lo malo… porque te enseña. Si lo ves así, siempre ganarás si observas la vida de la manera correcta y recuerda siempre, la fe no hace las cosas fáciles, sino que simplemente las hace posibles, algo mejor viene en camino, sólo necesitas creerlo…. ¡¡ Que tengas un maravilloso día!!

Luis Rozas Mardones, psicólogo.