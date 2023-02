Los correo carabineros

Era el típico ruido de motor de moto que ese acercaba a mi casa en el campo. Me acerco a la ventana, y sorpresa, un Carabinero a bordo de su moto todo terreno, provisto de casco, armamento, botas, correas diversas, cartuchera al cinto, guantes y, de alguna parte, como aquellos magos que de pronto sacan una paloma, surgió un papel tamaño carta.

Una citación al juzgado d Policía Local, con todas las amenazas incluidas. La leí, previa firma en otro papel, supuse copia del que me entregaban y se me comunicaba que había sido sorprendido con mi camioneta estacionada sobre el bandejón de una vereda, por cierto, sin pasto alguno y por tanto, debía concurrir a uno de los dos JPL de Los Ángeles.

Era la calle Ercilla, frente al SAG. El carabinero, con su copia firmada, seguía raudo a otra citación. Recordé una intervención del concejal Zenón Jorquera que alegaba contra los vehículos arriba de las veredas. Alegaba, contra todo Los Ángeles, incluyendo sus electores que sin duda alguna, también se estacionan sobre la vereda, sin pasto. Las que tienen pasto y jardín, se respetan. Y como el pasto es un objeto ausente, todas las veredas se repletan de autos, especialmente en aquellas calles que, la inteligencia municipal, decidió suspender todo estacionamiento para privilegiar, ciclistas sobre automovilistas.

Los ciclistas están desaparecidos y calles de vital importancia, (Manuel Rodríguez por ejemplo), son muestra del error. Pareciera que el chileno, cómodo por naturaleza, alegó por ciclovías, sin embargo, se pusieron a comprar autos y dejaron las bicicletas guardadas, porque en la realidad, ver una bicicleta por la ciclo vía de Manuel Rodríguez, es casi un milagro.

Pero el problema es mayor. ¿Sobran los carabineros que los mandan a repartir citaciones dejando sin cuidado policial las calles de una ciudad repleta de hechos delictivos, asesinatos, robos? “Salgan a robar no más que los pacos andan repartiendo citaciones por mal estacionados…”, debe ser el grito que surge en los rincones delictivos.

Sabrán los jueces el daño que hacen a la comunidad, mandando a carabineros a citar infracciones de tránsito? ¿Qué opinará sobre esto el Consejo de Seguridad de Los Ángeles? Capaz que ni lo sepa. En un retén, la fotocopiadora trabajaba mandando papeles impresos a su canastillo. Uno de los policías, los recogía y una vez leído, se los entregaba a otro funcionario presto a la orden de su superior, “Toma, aquí están las citaciones, anda a repartirlas”. ¿Es que también los carabineros tienen que ponerse con su papel de copia para el reparto? ¿Lo sabrá esto el Juez?…y el Consejo de Seguridad? ¿Por qué no contratan a Correos de Chile y dejan a los carabineros vigilando nuestras calles, nuestros hogares, nuestros jóvenes y niños?

Lo anterior debe terminar. Los Inspectores municipales, que en definitiva son los que “proveen” de clientes en los JPL, debieran también citar al infractor que ya denunció Zenón Jorquera. Escribir la infracción, dejarla pegada en el vehículo y después dejarle a carabinero las citaciones y demases, me parece que debe ser revisado. Si la citación del papel pegado en el parabrisa no se concretó, bueno, el mismo inspector llegará al hogar del infractor y no el Carabinero. Todos queremos a los carabineros de policía y no de correo. Para eso están los diversos correos y los inspectores que harán la pega completa.

