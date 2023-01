Iglesia en salida: misiones y trabajos en verano

Desde hace ya varios años, en Chile hemos vivido procesos de cambio y diferentes crisis que nos inquietan, ya sea en los ámbitos social, político, económico, cultural y eclesial. En este contexto es fácil replegarse y desanimarse, no obstante, han sido muchos los jóvenes, tanto creyentes como no creyentes, quienes se han sentido llamados a jugársela por el país en estos momentos y así responder al llamado del Papa Francisco, quien en diferentes oportunidades nos ha exhortado a convertirnos en “callejeros de la fe” y a ser parte de una “Iglesia en salida”.

Por lo mismo, y como en años anteriores, estudiantes secundarios y universitarios han optado por dedicar parte de sus vacaciones de verano para salir al encuentro de las familias de Chile, formando parte de los proyectos Capilla País, Misión País, Siembra UC y Viviendas. Serán más de 1.200 los jóvenes que desde Alto Hospicio hasta Puelo irán en salida durante enero, entregando un mensaje de esperanza y generando vínculos con cada una de las personas que en su camino vayan apareciendo.

Un propósito que escuchamos constantemente, sobre todo acercándose la fecha en que muchas instituciones organizan sus voluntariados a lo largo y ancho del país, es el del servicio. Pero ¿qué significa realmente el ponerse a disposición de otros? ¿quiénes son esos “otros” a quienes reconocemos? ¿qué nos motiva a dedicar parte de nuestras vacaciones, de un merecido descanso, para misionar y trabajar junto al “prójimo”? Respuestas hay muchas, como hay iniciativas para elegir.

¿Cuál es nuestra respuesta? Que el mensaje de Cristo es transversal, y por lo mismo, queremos que todos puedan encontrarse con Él. Para poder lograrlo, poner a la comunidad en el centro es fundamental. En ese sentido, cada uno de los proyectos —desde lo que son y lo que hacen— logra aportar un granito de arena para construir este encuentro, tan necesario hoy por nuestro país, y desde ahí, ir trabajando con cada una de las personas, familias y comunidades. Nuestro objetivo no es levantar capillas, sino construir iglesia. No es fabricar casas, sino construir hogares. No es misionar grupos de personas, sino compartir el mensaje de Cristo. De esta manera, podremos aportar a que las comunidades y cada una de las familias puedan encontrarse entre ellos y así también con Dios.

Durante 10 días de misiones y trabajos, estudiantes de diferentes carreras y edades llevarán el testimonio de fe a cada rincón del país, teniendo como énfasis la búsqueda del encuentro y el diálogo, con miras a construir un Chile mejor, más justo y santo. En todo ello vemos una Iglesia viva y joven, una Iglesia en salida que nos impulsa a seguir cada vez con más ánimo y esperanza para enfrentar los desafíos que vengan.

Benjamín Cruz F.

Director de Pastoral UC y vocero Fundación Voces Católicas