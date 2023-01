La política debe estar al servicio del deporte, jamás al revés

He recibido con honor el cargo para ser el presidente de la Comisión Nacional de Deportes de la Asociación Chilena de Municipalidades, un tema no menor cuando se avecina un año donde Chile será capital del deporte latinoamericano con Santiago 2023. Otro desafío al que espero responder, más cuando se trata de un tema tan importante, que por mucho que no se quiera, también tiene una arista política.

En paralelo, las alegrías que nos dan los deportistas de la región son miles, tanto en las disciplinas tradicionales, como en aquellas donde participan personas en situación de discapacidad.

Hablemos de estos dos puntos por separado, pues en el segundo solo tendré palabras de reconocimiento para esos hombres y mujeres que haciendo caso omiso de la adversidad, hoy levantan el nombre de Chile, llevándolo a los más alto del deporte paralímpico.

En mi calidad de alcalde y, también en representación de la ACHM, fui invitado a participar de la Premiación de los Deportistas Destacados del Biobío durante 2022, sin duda un orgullo, pero uno donde estoy más que consciente, porque una buena política deportiva no solo salva una vida, es capaz de levantar comunidades. Me gustaría que en 2023, esta ceremonia se hiciera en un pueblo, para seguir descentralizando, una idea personal cargada de recomendación a las autoridades deportivas.

En este sentido y aunque sé que vamos avanzando, cuesta creer que en una República como la nuestra el deporte solo tenga un ministerio desde el 28 de agosto de 2013, lo que redunda claramente en un país sin identidad deportiva y en cuyo territorio, salvo en el tema del fútbol, la inversión es demasiado alta (se hace imposible para la mayoría de los chilenos). No podemos ser deportista de elite.

A modo de ejemplo y cuando veo el trabajo de Laja con sus canotistas, el de Los Ángeles con el balón mano o nosotros con nuestra escuela de tenis municipal, pienso una vez más, que quienes conocemos la realidad local somos los llamados a potenciar a esos grandes deportistas, pero así como lo hacemos, debo decir que no es nuestra tarea, que los municipios una vez más desembolsamos dinero que no tenemos para ir en su apoyo, porque son nuestros, porque somos familia y porque como alcaldes siempre querremos lo mejor para ellos y ellas, lo cierto es que si el Estado viera con nuestros ojos la importancia del deporte, otra historia estaríamos contando.

Pero retomemos, mientras el Ministerio del Deportes y el Instituto Nacional de Deportes del gobierno del presidente, Gabriel Boric prepara Santiago 2023, en nuestra región esperamos atentos el capítulo local, que tendrá como sede del remo a San Pedro de La Paz. Otro orgullo para la región.

No cabe duda que el deporte tiene base en la sociedad, convirtiéndose sus interacciones entre las distintas ramas deportivas en un hecho político que se expresa ante las profundas diferencias de financiamiento y si bien el Estado hace lo que alcanza, lo cierto es que entre más exitosa sea la rama más dinero puede tener y viceversa. Lo que falta es debate, pero sobre todo una conversación sincera entre el empresario y la política pública. Seremos maduros y grandes cuando nuestros deportistas no tengan que mendigar dinero y se puedan dedicar a entrenar, para lograr objetivos, para tener triunfos, para ganar.

Antes de despedirme exigiendo al Estado mayor protagonismo en todas las ramas del deporte nacional, quiero destacar a los deportistas en situación de discapacidad, reflejando mi felicitación en Eduardo Pérez Pérez, el hombre que representa a Mulchén en Chile y el Mundo y que fue reconocido como el mejor tenista paralímpico del Biobío.

Jorge Rivas Figueroa

Administrador Público – Licenciado en Ciencias Políticas