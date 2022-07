Fiscalización a cementerios

Durante el año 2021, el Sernac recibió 738 reclamos contra cementerios privados en el país, y en lo que va de este año suman más de 500 casos. Pero si comparamos el período de enero-mayo de este año versus el año pasado, hubo un incremento de un 48%.

Detrás de estas cifras se esconden situaciones que afectan gravemente a las familias.

Uno de los reclamos recibido por el Sernac relata la siguiente situación. “Compré una sepultura, pero al momento de utilizarla, apareció otro dueño. Al realizar el reclamo, nos ofrecieron una segunda sepultura, pero cuando estábamos arreglando el sitio, volvió aparecer otro dueño. La única solución que me dan es que compré una nueva sepultura, pero con un valor 5 veces mayor”.

Otro consumidor relata su experiencia. “Compré una sepultura, y según el contrato, sólo la puedo ocupar dentro de un plazo de dos años. Quiero anular el contrato y la empresa no lo acepta”.

Otra persona indica lo siguiente. “Para trasladar a nuestro hijo de sepultura, nos ofrecieron un nuevo contrato de mantención perpetua por 50 UF, más $1.600.000 al contado y el pago de $1.700.000 de la tumba anterior. Al momento de pagar la mantención, nos informan que son 100 UF y no 50 UF. Al no respetar el precio, quise anular la compra, la empresa no me quiere dar solución”. Sin duda se trata de situaciones complejas, que afectan gravemente a las familias.

Hay que considerar además que las personas podrían ser más vulnerables a abusos si se encuentran en un contexto de dolor por la pérdida de un ser querido y en esos momentos, deben tomar una serie de decisiones en un máximo de 48 horas, incluyendo, por ejemplo, la contratación de servicios funerarios que también es un mercado que estamos fiscalizando.

Considerando la gravedad de estos incumplimientos, fiscalizaremos este mercado, para lo cual pretendemos analizar el comportamiento de las empresas de cementerios respecto de sus obligaciones y exigencias establecidas en la Ley del Consumidor, con especial consideración en la revisión de los contratos, así como de aquellas prácticas informadas por los consumidores en reclamos y alertas ciudadanas.

Los contratos con cementerios suelen tener un alto valor y son servicios que en algún momento todos utilizaremos. Por eso es tan importante estar monitoreando que cumplan con la Ley, que entreguen información veraz y oportuna, y que cobren lo que corresponde.

Una vez finalizado dicho análisis, y en caso de detectar infracciones graves a la Ley, tomaremos las acciones que consideremos adecuadas y pertinentes para ir en defensa de los derechos de los consumidores.

Es importante que las personas recuerden que al momento de contratar este tipo de servicios tienen derecho a recibir un servicio de calidad, lo que incluye recibir toda la información sobre las condiciones relevantes del servicio antes de contratarlo, como el precio, ubicación, modalidad de pago, cobros por mantención, posibilidades de dar término al contrato, entre otros.