Los Oscar 2022 están listos y Netflix apuesta a ganador

Se espera que la 94º entrega anual de los Oscar marque el regreso a la normalidad después de que muchas de las ceremonias de premiación del año pasado y de este año se pospusieran debido al COVID-19. Si todo sale según lo planeado, los Oscar 2022 serán en vivo y presenciales, se realizarán en el Dolby Theater y tendrán más de un presentador, entre ellos Lady Gaga, Kevin Costner, Zoe Kravitz, Chris Rock, Rosie Pérez y la ganadora de la Mejor Actriz de Reparto de 2021, Yuh-Jung Youn.

¿Quién ganará la Mejor Película este año?

Nadie lo sabe con certeza. Pero la mejor conjetura es: Netflix.

Hace veinte años pocos imaginaban que la compañía que enviaba por correo DVD de películas a la gente, algún día estaría compitiendo por el premio más grande del cine estadounidense. Hoy Netflix es un imperio, uno de los “seis grandes” estudios de cine (junto con Disney, Paramount, Warner Bros., Sony y Universal), y ha estado tratando de obtener un Oscar a la Mejor Película durante años con obras como Roma, The Irishman y Marriage Story.

Ninguna ha ganado el “primer premio”, pero el streamer tiene dos “perros” en la pelea este año: la comedia del fin del mundo de Adam McKay “Don’t Look Up” y “The Power of the Dog” de Jane Campion. La primera es una película con un reparto que llama la atención (Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothee Chalamet, Cate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill) y la otra destaca por el drama y suspenso, por el que se conoce a Campion.

“The Power of the Dog” se siente como una favorita, de hecho, es nuestra candidata para el premio a mejor película. ¿Por qué? Porque obtuvo 10 nominaciones -la mayor cantidad de este año- y tiene un equilibrio entre guion, tensión y grandes interpretaciones, ya que Kirsten Dunst y Dominic Cumberbatch realmente se lucen en sus papeles. Por si fuera poco, acaba de ganar el BAFTA a mejor película. Es importante mencionar que Campion es la primera directora en ser nominada dos veces al Oscar; la primera vez en 1994, por “The Piano”, donde la actuación de Holly Hunter también deslumbró.

No obstante, “Don’t Look Up” parece tener más posibilidades de ganar, ya que es una película muy popular sobre temas actuales (política, el cambio climático, redes sociales, fake news) con muchos actores importantes en su reparto. Esta producción, que tiene como protagonista a DiCaprio y Lawrence, ha sido presentada como la película más “oportuna” y sus productores han sabido sacarle partido a esta característica, además es una comedia, lo que la sitúa en la misma categoría de, por ejemplo, la ganadora a mejor película de 2019 “Green Book”.

Las conjeturas y análisis pueden ser muchos, pero por ahora, solo resta esperar a que este 27 de marzo los Oscar vuelvan con todo el glamour y espectacularidad que los caracteriza y premie las producciones que mejor representan el gran mundo del Cine.