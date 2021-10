La unión hace la fuerza, el conocimiento la mantiene

El concepto “La unión hace la fuerza” ha tenido total validez desde 2018 en adelante, aunque la historia de nuestra República tiene hitos que dan cuenta de que cada vez que existe la unión por una causa común, el éxito es rotundo.

Solo como ejemplos diré que el programa televisivo conocido como Teletón ha unido a Chile en post de nuestros niños y niñas en situación de discapacidad, logrando el éxito esperado para financiar los costos de sus rehabilitaciones. Otro ejemplo, más político es el Estallido Social, donde sin mediar una coordinación masiva, el objetivo logró unir a la gran mayoría de los chilenos haciendo sentir con fuerza el descontento de la Nación con su clase gobernante y a la vez plantear, sin miedo, el cambio al marco regulatorio que da vida a Chile, es decir la Constitución Política del Estado.

El jueves en Quilaco, la Asociación de Municipios Cordilleranos (Amcordi) realizó su primera reunión física tras el levantamiento de las fuertes medidas restrictivas nacidas con la llegada del Covid – 19. La cita fue un éxito pues llegó el Gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, el Presidente de la Asociación de Municipios de Nuestra Región (AMRBB), alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz y porque se logró poner en el tapete de la discusión regional la importancia de las municipalidades, bajo la idea de que estas deben “ser escuchadas por lo que son y por lo que representan”, es decir el primer contacto de las personas con el Estado y porque se alzan como la voz de las demandas más locales, a saber en términos lineales: los vecinos se unen, los alcaldes escuchamos, anotamos, transmitimos y solucionamos cuando está en nuestras manos”.

Repasando, durante el fin de semana a algunos pensadores clásicos, me detuve a pensar en lo importante que se vuelve la iluminación de los pensamientos, de cómo lo visible y borroso se transforma en conocimiento concreto gracias a la luz y pensando en cómo la “Alegoría de la Caverna” que describe el pensamiento de Platón gracias a la pluma de Sócrates en “La República”, se hace realidad en el proceso de descentralización, del que conocemos sombras y confundimos con regionalización.

En paralelo, las palabras de Homero en La Iliada (para el caso, Homero es el autor) “Nace una fuerza de la unión de los hombres, aunque sean débiles; y nosotros somos capaces de luchar con los valientes”, me llevó a pensar en la necesidad de vivirlo para practicarlo.

Así, si pensamos en Platón y Homero, puedo comprender que los alcaldes de Amcordi y AMRBB estamos viviendo un periodo de iluminación para poder discutir con inteligencia la necesidad de la descentralización y como a la vez, ese proceso solo se puede dar si estamos realmente unidos y eso implica, no solo unir pensamientos y fuerzas, sino temas comunes como el agua, la pobreza y el rezago del que somos víctimas, más cuando en la Cordillera el tema cobra ribetes de desgracia.

A mi juicio, la unión hace la fuerza y el conocimiento la mantiene. Como líderes que hemos llegado al gobierno comunal y regional a través del voto debemos estar a la altura del Soberano, el que ha delegado en nosotros su representación y por ende el cumplimiento del Bien Común.

De la mano del Gobierno Regional y de AMRBB, los municipios de Amcordi hemos encontrado la fuerza que faltaba para poder cumplir con las demandas de nuestros vecinos.

Hoy con toda la fuerza y realmente unidos podemos asegurar que vamos por el camino correcto de la descentralización, después de todo como he explicado “La unión hace la fuerza”, y eso marcará nuestro progreso y nuestro desarrollo en Biobío.