Las contradicciones del último Padem

A propósito del sentido profundo de un PADEM y de lo que ha sido nuestra participación en el desarrollo del correspondiente al período 2020 / 2021 – hablando aquí por la AFDEM Los Ángeles -, bueno es señalar que no ha sido ni todo fácil, ni todo estar de acuerdo con las autoridades. Sobre el particular, importantes diferencias se han marcado a partir de la mirada que éstas tienen acerca de la tercera jornada del Liceo Diego Portales Palazuelos y de la representación gremial docente de base (los delegados) en el contexto de la Ley 19.070 o Estatuto de los Profesionales de la Educación.

Sobre el cierre o traslado de la tercera jornada del Liceo Comercial al Liceo Samuel Vivanco Parada para su incorporación a un “Servicio Integral de Educación de Adultos” que se crearía y en pro de evitar futuros despidos de personal docente y asistente de la educación – esto, en el marco de un acuerdo suscrito para el PADEM 2019 / 2020, no sabemos con quién -, La AFDEM Los Ángeles, pensando en el fortalecimiento de la educación pública y su condición de espacio que favorece la promoción social, ha insistido en el cumplimiento previo de los acuerdos consagrados en el N° 24 de las Consideraciones Finales del PADEM 2018 / 2019, por medio de los cuales se resolvió mantener la jornada vespertina e implementar un plan de fortalecimiento, fiscalización y focalización de este servicio educativo con la participación de incumbentes tales como el DAEM, el Liceo Comercial, los docentes de la jornada y las asociaciones a fin de establecer metas, acciones y responsables de éste.

En torno a este tema, bueno es tener en cuenta que el Liceo Diego Portales Palazuelos es una sola entidad educativa afecta a tres jornadas de trabajo (mañana y tarde para pre adolescentes y adolescentes; y noche, para adultos), perfectamente autofinanciada y con excedentes tales que hacen posible que otros colegios que no están en condiciones de argumentar lo mismo puedan seguir funcionando, no obstante el desbalance existente entre su población escolar y la dotación docente y de asistentes de la educación con la que cuentan.

Respecto a los tiempos de que deben hacer uso los delegados de las unidades de base para el cumplimiento de sus funciones, bueno es aclarar que una cosa es la aplicación de la Ley 19.296, por la cual se conceden horas de fuero a los directores de las asociaciones de funcionarios públicos (incluida la AFDEM), y otra muy diferente la aplicación del N° 9 del Artículo 20 del Decreto 453 que reglamenta a la Ley 19.070 – esto, en el marco de las horas curriculares no lectivas y específicamente en las de colaboración -, que dice: “Participación en Asociaciones Gremiales legalmente constituidas, de conformidad con lo que se señala en el artículo siguiente” y cuyo texto indica que: “Para asignar actividades curriculares no lectivas de aquellas a las que se refiere el numeral 9 del artículo anterior, los empleadores deberán constatar que se trata dirigentes (…) elegidos conforme a los estatutos de sus respectivas asociaciones (…)”, observándose que no existe contradicción alguna entre ambos cuerpos legales, que no sea su completa integración.

Desde luego, la idea de incluir esta norma en el Decreto 453 antes mencionado obedeció – sin duda – al propósito de dejarle a los docentes un espacio aunque fuera mínimo para la actividad gremial de base, dada la desarticulación de que fueron objeto sus gremios con la municipalización de la educación pública, no siendo pertinente, por lo tanto, que dicha actividad se vea reducida a sólo a dar facilidades a los delegados para asistir a unas reuniones de fin de mes.

Por último, tenemos perfectamente claro que nuestras objeciones – atendidas las facultades de que gozan los ediles de llevar a cabo un PADEM aunque este fuese rechazado por el Concejo Municipal – pueden quedar reducidas a la nada misma.