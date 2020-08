Cinco mitos más comunes acerca de la lactancia materna

Cuando se habla de lactancia materna, o bien, cuando una mujer está pasando por aquel momento, siempre hay alguien que entrega una opinión al respecto y aunque esta sea entregada con la mejor intención del mundo siempre va a estar basada en su propia experiencia, y su propia experiencia quizá no fue la mejor, porque puede no haber tenido el apoyo profesional necesario o bien no estar pasando por un buen momento personal por lo mismo en esta nota les dejo los mitos más frecuentes que me realizan en consulta para lograr tener una lactancia materna exitosa.

1) La leche materna no alimenta después del año. FALSO, las indicaciones entregadas hoy por organismos internacionales como la OMS (organización mundial de la salud) es que la lactancia materna se debe entregar hasta los 6 meses de forma exclusiva y complementaria hasta los dos años o más si la madre lo desea.

2) Ciertos alimentos aumentan la producción de leche materna. FALSO, se ha demostrado que ningún alimento aumenta la producción de leche materna, y con lo único que se puede relacionar este aumento es con el número de veces que pongamos a nuestro hijo (a) al pecho, es decir, mientras mayor sea las tomas de leche al día se ve una mayor producción de leche materna.

3) Durante la lactancia la madre no puede consumir alimentos flatulentos, porque se le pasan gases al bebé. FALSO, es común escuchar esto de nuestras madres o abuelos, ya que antiguamente eran las indicaciones que se entregaban, hoy en día la única restricción que se realiza a mujeres es por el hecho de tener alguna cirugía (cesárea) por un periodo de 7 a 10 días, después eso la alimentación debe ser normal e incluir todo tipo de alimentos, frutas, verduras y leguminosas.

4) Si estas embarazada, no puedes amamantar a tu hijo. FALSO, actualmente y ya hace algunos años existe un tipo de lactancia llamada “Lactancia Tándem” en donde se puede amamantar mientras se está embarazada y luego sumar al niño (a) que nace ya que es completamente seguro y además se produce la suficiente leche para ambos.

5) Se debe amamantar de forma regular, cada 2 o 3 horas, siempre teniendo un horario pauteado. FALSO, La lactancia materna es A LIBRE DEMANDA sobre todo los primeros 6 meses de vida, ya que el estómago de un recién nacido es muy pequeño por lo que necesitará ser alimentado cuando veamos que tiene señales de apetito. (Buscar el pecho, abrir la boca, chupa sus manitos, comienza a enojarse para luego llegar al llanto lo cual es una señal mucho más tardía).

El éxito de la lactancia está relacionado con la información con la que contamos, con el soporte emocional de nuestra familia, la técnica de lactancia y la confianza en sí misma. Debemos tener claro que todas las mujeres somos capaces de amamantar y producir la cantidad de leche justa y necesaria que nuestro (a) hijo (a) necesita. Por eso siempre es recomendable ante cualquier problema durante la lactancia sea consultado con algún profesional de la salud capacitado para ello.