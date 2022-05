Heladas podrían bajar hasta en un 80 por ciento los resultados de la siembra de raps

Algunos cultivos, como el raps, son levantados del suelo por la escarcha, lo que separa su raíz del subsuelo y “sofoca” a la planta, causando su muerte.

Las heladas registradas en los últimos días en Biobío podrían generar importantes pérdidas para los agricultores que han sembrado raps, dijo un dirigente gremial del rubro agrícola, quien explicó que las bajas temperaturas separan a la planta del suelo, exponiéndola a factores que causan su muerte.

El vicepresidente de la Sociedad Agrícola de Biobío, Boris Solar, explicó a diario La Tribuna, que “lo normal es que existan heladas en esta época del año; mayo, junio, julio y agosto son meses fundamentalmente de bajas temperaturas, es lo esperable”. Solar agregó que el frío “sanitariamente es muy positivo para la agricultura, porque se elimina una cantidad importante de patógenos que están en el suelo y en las plantas”. El dirigente gremial continuó diciendo que “son muy pocos los cultivos que son afectados por las heladas invernales, dado que se espera que haya cultivos que no están en desarrollo y otros, como los frutales, están en dormancia”. Sin embargo, Solar indicó que “hay algunos cultivos excepcionales, entre los que se encuentra el raps, dado que los cereales no tienen problemas de helada, pero sí el raps por una causa física: Las heladas de esta época generan escarcha, verdaderas agujas de hielo que levantan la planta y la separan del subsuelo, exponiendo la raíz al aire y causando su muerte” (efecto comúnmente conocido como descalce).

EFECTO DE LAS HELADAS EN LOS CULTIVOS PODRÍA GENERAR PÉRDIDAS

La siembra habitual de raps en Biobío de acuerdo al vocero de Socabio es de “50 a 60 plantas o semillas por metro cuadrado y estas heladas perfectamente pueden bajar la población en un 80 por ciento si están en estado de cotiledón”. Por lo mismo, Boris Solar expresó que “los asesores indicamos que se deben hacer siembras tempranas para que cuando llegue el periodo de heladas la planta tenga el desarrollo suficiente para que no ocurra este efecto físico”. Debido a lo anterior, “las siembras tardías que están ocurriendo desde Los Ángeles hacia el sur se van a ver afectadas, lo que implicará posiblemente una menor producción, porque va a haber menos plantas por metro cuadrado”, adelantó Solar. El vicepresidente de Socabio informó que “felizmente el raps tiene una capacidad compensatoria y cuando faltan plantas, las que sí se desarrollaron tienen la posibilidad de emitir nuevos tallos florales que permitan compensar esa falta de planta”. Pero “aquellos agricultores que sembraron tarde y tienen su siembra en estado de cotiledón pueden tener una pérdida del 100 por ciento de la superficie si están en ese estado”, alertó Boris Solar.

El efecto sanitario de las bajas temperaturas “afecta mucho a las plantas en general, porque con la baja temperatura se rompen los tejidos de las plantas e ingresan bacterias que las afectan, por lo que la recomendación es implementar fungicidas o bactericidas en caso que correspondan”, explicó Solar. El dirigente de la Sociedad Agrícola de Biobío indicó que “la única opción preventiva para evitar esto es sembrar temprano, para evitar que esto ocurra en el periodo de heladas y esperar que las otras plantas que quedan vivas puedan compensar la producción de las otras plantas, que no van a llegar a término”. “Una vez que se dieron los permisos de quema y pudieron manejar sus rastrojos de la temporada anterior, entiendo que la mayoría de los agricultores lograron sembrar antes del 20 de abril”, agregó el vicepresidente de Socabio. Esto significa, según el mismo, que “posiblemente no tengan problema de descalce, sin embargo, el problema es que no tuvimos uno o dos días de helada, sino que han sido muchos, entonces no sabemos hasta cuándo podrán resistir las plantas”. Otro pronóstico poco auspicioso “es una lluvia fuerte que viene, que dejará a las raíces en un estado de asfixia momentánea, lo ideal sería que parara la helada y viniera un espacio de mejor temperatura para que la planta crezca, pero no va a ser así”, dijo Solar.

EL RAPS COMBATE ENFERMEDADES Y BAJA EL USO DE FERTILIZANTES

Desde Socabio, su dirigente contó que “estamos expectantes a saber el resultado de cuánto fue la pérdida final de superficie descalzada por los efectos de la helada, que seguramente se sabrá en un par de semanas más”. Boris Solar explicó que el raps “generalmente es agricultura de contrato, que se hace con algunas empresas agroindustriales que lo procesan para aceite de consumo de salmones en el sur de Chile”. Otro “subproducto de la semilla también se usa para alimentación animal, conocida como la famosa torta de raps, alta en proteína y que se usa en alimentación animal”, explicó Solar. Según el dirigente gremial “la zona donde más se produce raps está ubicada en las regiones de La Araucanía y Los Ríos, Biobío es seguramente la tercera región productora de raps del país, por nuestro clima templado”. La importancia del cultivo se da por “la rotación de cultivos que se hace con otros cultivos de la pre-cordillera en condiciones de secano, como el trigo, la cebada y la avena, por lo que se debe sembrar raps para evitar hongos y la utilización de muchos agroquímicos en la agricultura”.