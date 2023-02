Incendios forestales: Alerta máxima por anuncio de altas temperaturas y viento puelche en la región

Bomberos realizan labores para extinguir un incendio forestal, hoy en la ruta que une Santa Juana y Concepción, en la región del Bio Bio, Chile. EFE/Adriana Thomasa

El retorno de las altas temperaturas y el viento puelche para los próximos días es una de las principales preocupaciones de las autoridades de la Región del Biobío, debido a que son condiciones desencadenantes del incrementan del riesgo de propagación de nuevos focos o el rebrote de incendios forestales.

A dos semanas de iniciadas las emergencias que han destruido alrededor de 190 mil hectáreas a nivel regional – equivalentes a ocho veces la superficie de la comuna de Concepción-, en la actualidad se realizan labores de combate en 13 incendios, concentrados principalmente en las zonas de Tomé, Hualqui-Chiguayante y Nacimiento (El Tambillo).

Los siniestros son combatidos por brigadas forestales con el apoyo de aviones y helicópteros, además de brigadistas portugueses, españoles, ecuatorianos y mexicanos que han arribado en los últimos días a la zona.

Alejandro Sandoval, director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), confirmó que la alerta de la Dirección de Meteorología de Chile advierte de la vuelta de las altas temperaturas y del viento del este, conocido como puelche. “Las dos situaciones combinadas hacen que los incendios forestales avancen rápidamente, por lo que hacemos un llamado a la prevención. Las condiciones son favorables para la propagación de los incendios forestales con resultados que han sido catastróficos para las familias”, afirmó.

Por su parte, el director regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Rodrigo Jara, ratificó que las condiciones meteorológicas de los próximos días serán con altas temperaturas, por lo que llamó al autocuidado, a evitar situaciones de riesgo y a hacer las denuncias cuando haya sospechas. “Las quemas prohibidas, no se deben realizar fogatas ni tampoco trabajos que puedan generar chispas. Si se observa a alguien produciendo fuego o se tienen sospechas, hay que hacer la denuncia de inmediato”, recalcó.

El presidente regional de Corporación Chilena de la Madera (Corma), Alejandro Casagrande, insistió en que la situación de emergencia no ha terminado, pese a que han mejorado las condiciones en los últimos días. “Hay que hacer un llamado a las personas y alertarlas. Estamos en plena temporada de incendios, esto no ha terminado. Ha sido una temporada catastrófica. Las condiciones que se prevén no son buenas. Viene el efecto puelche en los próximos días que hace subir las temperaturas y bajar la humedad relativa. La próxima semana se espera una ola de calor con temperaturas en el valle central de Biobío con 35 grados y humedades relativas muy bajas”, comentó.

Daniela Dresdner, delegada presidencial regional, insistió en que depende de todos el evitar nuevas situaciones de emergencia por los incendios forestales.

CIFRAS DE LA CATÁSTROFE EN LA REGIÓN

Superficie quemada: 197 mil 875

Damnificados: 5 mil 366 personas

Viviendas destruidas: Mil 400

Clientes sin electricidad: 110

Estaciones de telecomunicaciones caídas: 19

Fuente: Delegación Presidencial Regional y Conaf