Más de 2 mil brigadistas y equipos especializados combaten incendios en Biobío

En distintas comunas de la provincia de Biobío hay bastantes focos activos, producto de la emergencia por los incendios forestales.

La coordinación y el despliegue de los equipos de emergencia competentes en terreno ha sido permanente, a través de los distintos seremis que trabajan en la provincia de Biobío y también del Ministerio de Defensa, a través del contingente policial que totalizan dos mil personas dirigidos por el comandante Cristian Lauriani, del Destacamento de Montaña Los Ángeles.

Se han optimizado los recursos, ya que la tarea es gigantesca, potenciando las labores con el trabajo del Ten Tanker, que posee una importante capacidad de 36 mil litros en sus tres estanques independientes, y el avión Hércules C-130, además de personal internacional que arribó al aeropuerto de Concepción desplegando más de 80 efectivos.

La información entregada por la autoridad hasta ayer lunes 6 de febrero, indica una superficie total consumida de 100 mil 814 hectáreas, lo que representa un 6,7% del total de la provincia de Biobío, que cuenta con un terreno de 14 mil 988 kilómetros cuadrados.

Autoridades llamaron a mantener la precaución y prohibición de iniciar fuego en esta época, solo en caso de ser extremadamente necesario y con los permisos correspondientes.

Asimismo, durante la mañana de ayer, el Ministerio del Medio Ambiente actualizó el estado de la calidad del aire en sectores donde se han registrado importantes incendios forestales.

La ocurrencia de estos siniestros ha provocado decretar estado de preemergencia, emergencia y alerta ambiental debido a las altas concentraciones de material particulado, humo y cenizas suspendidos en el aire.

En la provincia de Biobío, se mantienen con alerta las siguientes localidades: Laja (Emergencia), San Rosendo (Emergencia), Nacimiento (Emergencia), sector 21 de Mayo- Los Ángeles (Preemergencia), Los Ángeles Oriente (Emergencia).

FISCALIZACIÓN

Además, se especificó que está vigente un decreto que restringe y regula la venta de combustible en envases que no sean estanques de vehículos como bidones o botellas, por lo que según la indicación, hay que solicitar a Carabineros un salvoconducto donde se especifique la actividad a realizar, para la cual se utilizará el combustible y así autorizar su transporte. Asimismo, Carabineros tendrá la misión de evaluar si la actividad a realizar es impostergable.

Lo anterior, en el contexto de la situación de Estado de Catástrofe que se vive en la región de Ñuble y Biobío producto de los incendios forestales, considerando que una mala manipulación de elementos combustibles podría eventualmente generar otra emergencia.

En esa línea, el teniente coronel Cristian Lauriani, comandante del Destacamento de Montaña de Los Ángeles, señaló que “estamos principalmente brindando seguridad al despliegue operativo que se está desarrollando; y en segundo lugar, dirigir los esfuerzos de bomberos y las brigadas forestales a los distintos puntos donde está el fuego. Por último, en labores de evacuación y rescate de distintas familias que están siendo afectadas por las catástrofes”.

Junto con lo anterior, el comandante informó que “a partir de hoy se están montando puntos de control en distintas comunas, en coordinación con Carabineros y la PDI, por requerimiento de los alcaldes de las comunas afectadas y también como recomendación que recibimos desde la delegación”.

“En paralelo están complementando los puntos de control terrestres con patrullajes de observación, en coordinación con el jefe de la Defensa Nacional de Talcahuano, con vuelos de aeronaves tipo UAV, conocidos como drones, desde distintas alturas, a objeto de poder captar imágenes y ver la posibilidad de contar con medios de detección ante personas inescrupulosas que estén iniciando incendios”, agregó el teniente coronel Lauriani.

También, en el Comité Operativo de Emergencia se han desplegado patrullas militares que están ocultas en algunos puntos claves, con el propósito de complementar la observación aérea y terrestre que se hará.

Además, se señaló que las condiciones meteorológicas del lunes facilitaron el desplazamiento de aeronaves en combate de incendios que se encuentran activos en la región del Biobío.

SITUACIÓN DE BRIGADISTAS

Respecto del estado de salud general de los brigadistas y equipos de emergencia, el comandante Lauriani señaló que “llevamos cinco días de operaciones con jornadas de trabajo de aproximadamente 20 horas, durmiendo de 3 a 4 horas lo que es destacable. Ejército, Comberos, Carabineros, PDI, brigadistas, etc., se sobreponen al cansancio y al desgaste demostrando el compromiso con la vocación de servicio y estar al lado de la gente que está sufriendo”.

En el aspecto emocional, el comandante Lauriani manifestó que “los equipos también se ven afectados ante el panorama desolador de ver cómo cuatro personas han perdido la vida en la provincia producto de los siniestros forestales, pero por otro lado, hay satisfacción cuando logran en grupo salvar la casa de alguien o tal como se vio en el sector de Paraguay, Saltos del Laja, comuna de Los Ángeles, más de 300 personas pudieron ser evacuadas del lugar de la emergencia, lo que resulta satisfactorio para las unidades de seguridad” sostuvo.

En resumen, se aumentaron los puntos de control de acceso en zonas afectadas, por lo que se verá mayor contingente militar en las calles.

De igual forma, se informó que no hay restricciones de desplazamiento. Sin embargo, se mantiene el llamado a no salir si no es necesario, de esta manera se facilitan los traslados para los recursos de emergencia.