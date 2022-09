Ciudades apoyan la campaña "Lista de tareas del mundo" en la Asamblea de ONU

Imagen de archivo del cofundador de Project Everyone, Richard Curtis. EFE/ Vickie Flores

Ciudades de todo el mundo se han unido a la campaña “Lista de Tareas del Mundo” impulsada por la plataforma Project Everyone para acelerar las acciones frente al cambio climático, la desigualdad y la pobreza e involucrar a los ayuntamientos, iniciativa que se ha presentado en la Asamblea de Naciones Unidas reunida esta semana en Nueva York, ha informado ONU Habitat.

La campaña puesta en marcha por la plataforma Project Everyone -socio mundial de Naciones Unidas- pretende poner de relieve el impacto global de la acción de las administraciones locales y la necesidad de desbloquear la financiación y la asistencia técnica para apoyar a los líderes de las ciudades para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados en 2015 por la ONU para “construir un mundo más verde, más justo y mejor para 2030”.

El cofundador de Project Everyone, Richard Curtis, ha subrayado la importancia de las ciudades en la adopción de La Lista de Tareas del Mundo, porque “esta debe ser realmente la lista de tareas de todos” si se quiere “lograr los Objetivos Mundiales (ODS) y un mundo mejor para todos”, según un comunicado de ONU Habitat.

La Lista de Tareas del Mundo (“World’s To-Do List”), que se ha puesto en marcha este mes de septiembre, fue adoptada por la red mundial de ciudades C40 Cities durante la Semana de Acción Climática de Londres, y subraya la necesidad de una mayor acción concertada para cumplir con los ODS.

La campaña “reimagina” los Objetivos Mundiales como una serie de “17 notas adhesivas lúdicas, pero profundas”, según ONU Habitat, y pide un “aumento drástico” de la financiación público y privada y de la ayuda técnica para impulsar la acción global, de modo que las ciudades estén mejor equipadas para “afrontar los peligros a los que se enfrenta el planeta y crear un futuro en el que todos puedan prosperar”.

Como focos de innovación, educación y creatividad, las ciudades son “la clave” para hacer frente a la emergencia climática y alcanzar los Objetivos Mundiales, apuntan desde Project Everyone, y recuerdan que en la actualidad, más de la mitad de los habitantes del mundo viven en ciudades, una cifra que en 2050 llegará a los dos tercios.

Por ello, los alcaldes desempeñan un papel fundamental a la hora de responder a los retos y oportunidades que plantea el aumento de la población urbana, aseguran.

Las activaciones físicas y digitales de la campaña tienen lugar en ciudades de todo el mundo, como en: la urbes brasileñas de Barcarena, Curitiba o Londrina; en las británicas de Bristol, Liverpool o Londres; en Bogotá; Ciudad de México; Nueva York; Cannes (Francia); Milán (Italia); Freetown (Sierra Leona); Doha (Catar); Durban (Sudáfrica) o Yokohoma (Japón).

“La campaña de la Lista de Tareas del Mundo pone de relieve el importante papel que desempeñan los líderes locales en la implementación de los Objetivos Mundiales. Con suficiente financiación y apoyo, podrían lograr aún más, y este mensaje es el núcleo de esta campaña”, ha señalado la secretaria general adjunta de Naciones Unidas, la directora ejecutiva del Programa para los Asentamientos Humanos de la ONU (ONU Habitat) y copresidenta de la Coalición Local2030, Maimuhad Mohd Sharif.

La funcionaria internacional ha asegurado que los ODS solo pueden alcanzarse con la acción local”

Project Everyone, C40 y la coalición Local 2030 de la ONU, los principales alcaldes y otros socios pretenden seguir trabajando para sumar apoyos a la campaña en la próxima Cumbre del C40 en Buenos Aires en octubre próximo y en la Conferencia de Cambio Climático en Egipto en noviembre próximo.