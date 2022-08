Se acerca la celebración del 18 de Septiembre y junto con ello la entrega del beneficio económico del Instituto de Previsión Social (IPS), el tradicional aguinaldo de Fiestas Patrias.

Quienes se encuentren en el sistema público, incluyendo pensionados y pensionadas, reciben el beneficio de manera automática y obligatoria.

En tanto, las personas que pertenecen al sector privado están sujetos a la decisión que tome su empleador.

Tal como informan desde Chile Atiende, el dinero del aguinaldo no tiene descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni de cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

¿CUÁNTO ES EL MONTO Y CUÁNDO SE PAGA?

De acuerdo con la información entregada por el Instituto de Previsión Social (IPS), el pago del monto se incluirá en la liquidación de pago de septiembre y para los trabajadores del sector privado depende del empleador.

El monto base para las personas pensionadas es de $21.882. Quienes tienen cargas familiares, el beneficio aumentaría en $11.226 por carga.

Para quienes pertenecen al sector privado, el dinero a pagar dependerá de su remuneración, es decir, quienes hayan tenido un sueldo líquido en agosto igual o menor a $842.592, recibirán un monto de $81.196.

En tanto, quienes hayan tenido un sueldo líquido en agosto mayor a $842.592, recibirán un total de $56.365.

¿CÓMO Y DÓNDE COBRAR EL AGUINALDO?

En el caso de los pensionados y beneficiarios, el aguinaldo se incluirá en la liquidación de pago de pensión del mes de septiembre, antes de Fiestas Patrias, por lo tanto, no deberán hacer ningún trámite.

Las personas que cobran de manera presencial recibirán el pago junto con su pensión en el local de pago habitual, que puede ser de una Caja de Compensación o Banco Estado.

También se paga vía Cuenta RUT o a través de depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, en el caso de aquellos pensionados que tienen establecida alguna de esas modalidades de pago de pensión.

Para los trabajadores del sector privado, cada empresa tiene definido sus canales de pago.

