La seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Biobío, Claudia García Lima, realizó un balance general de fiscalizaciones y siniestros de tránsito durante el último fin de semana largo en la zona.

La autoridad regional aseguró que “nuestra preocupación son las personas y por eso trabajamos en entregarles seguridad para sus viajes y dispusimos de distintos puntos de control durante todo el fin de semana, los que alcanzaron 168 fiscalizaciones en total a 75 buses interurbanos y 93 rurales.”

En los controles se comprobó el uso del cinturón de seguridad por parte de los pasajeros de los buses interurbanos, que llegó a la cifra de 591 controles, donde se destacó la conciencia vial de cada uno de ellos sin reportarse multas ni sanciones.

Además, en el balance de evaluación se afirmó que el llamado a la precaución y autocuidado fue escuchado tanto por peatones, conductores y pasajeros “como autoridad hicimos los esfuerzos para entregar seguridad, pero sabíamos que no serían suficiente si cada uno no toma conciencia. Por ello, estamos satisfechos de no reportar personas fallecidas por siniestros viales en nuestra región durante este fin de semana, y también mencionar que se produjo una disminución de estos hechos, por lo que seguiremos siempre reforzando el llamado a la responsabilidad vial y el autocuidado”.

La seremi de transporte Claudia García Lima, reiteró la importancia de realizar controles en estas fechas. “El hecho de que las empresas interurbanas y rurales sepan que como Ministerio intensificamos las fiscalizaciones durante los fines de semana largo, nos permitió no sacar de circulación ningún bus, ya que, éstos, tomaron las medidas necesarias para que las condiciones técnicas de los buses y su documentación, fueran las adecuadas y así las personas que usaron este medio de transporte no tuvieran inconvenientes”, puntualizó la seremi.