Presidenta de la Convención Constitucional estará el domingo en Yumbel y Los Ángeles

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, estará este domingo en Yumbel y Los Ángeles para participar en actividades de divulgación de la propuesta de nueva carta magna, documento que está en la etapa final de revisión.

La presencia de Quinteros se debe a una invitación realizada por la diputada del distrito 21, Clara Sagardía, quien oficiará de anfitriona en el encuentro denominado “aClara la Nueva Constitución” que sostendrán desde las 11 horas en la comuna santuario.

Se trata de una convocatoria abierta a todo público – con la limitación del aforo por la situación sanitaria – que se llevará a cabo en la sede de la Agrupación Gremial de Pensionados y Montepiadas de Yumbel (Los Carreras 540).

La misma participación se espera a las 16 horas en la sede del Colegio de Profesores de Los Ángeles (avenida Alemania 274) donde los asistentes podrán realizar consultas acerca de las principales dudas e inquietudes de las normas propuestas por la instancia.

La presidenta de la Convención Constituyente estará acompañada de su par en el cuerpo colegiado, Vanessa Hoppe, que representa al distrito 21.

NORMAS TRANSITORIAS

La Comisión de Normas Transitorias votó su segundo informe, aprobando 41 propuestas del documento que contenía cerca de 60 artículos renovados o reformulados, entre ellas aquellas que acordaron colectivos de izquierda esta semana, como el quórum para que el texto pueda ser reformado durante el actual período legislativo.

Las normas aprobadas en la instancia de Normas Transitorias pasarán al Pleno, donde serán votadas el próximo martes.

Con 28 votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención, la instancia aprobó y despachó al Pleno la iniciativa que exige al actual Congreso una regla general de 4/7 (57,1%) para reformar la nueva Constitución, si el texto se aprueba en el plebiscito del 4 de septiembre, además de un requisito extra si se trata de cambios sustanciales en seis temas específicos: las denominadas materias protegidas.

“Los proyectos de reforma constitucional aprobados por el Congreso Nacional que alteren sustancialmente las materias (…) de esta Constitución o los capítulos de Naturaleza y Medio Ambiente y de Disposiciones Transitorias, deberán ser sometidos al referéndum ratificatorio (…)”, dice el artículo, nacido de un consenso entre todos los colectivos de izquierda.

El texto especifica, asimismo, que si el proyecto de reforma es aprobado por 2/3 (66,6%) de los integrantes de ambas cámaras, no será sometido a dicho plebiscito.

Además de la derecha, hubo dos votos en contra desde el Colectivo del Apruebo: Fuad Chahín (DC) y Eduardo Castillo (PPD). Este último explicó que, respecto del quórum de 4/7, “estamos de acuerdo, pero (el texto) agrega entre las materias sustantivas o importantes Naturaleza y Medio Ambiente y Disposiciones Transitorias, y eso no está en la norma permanente. Me parece adecuado hacer coincidir la norma transitoria con la norma permanente, pero no agregar materias adicionales”.