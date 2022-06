Violento atropello de perro genera amplio rechazo en la ciudadanía

Según dan cuenta los registros visuales, a la 01:25 de la madrugada de este miércoles una camioneta ingresó a alta velocidad a una estación de servicio ubicada en avenida Ricardo Vicuña con calle Valdivia, arrollando al can que se encontraba transitando por el lugar.

La madrugada de este miércoles fue la última que pasó con vida un pequeño cuadrúpedo de pelaje amarillo, el cual fue cruelmente atropellado por un conductor en un servicentro angelino.

Los hechos fueron captados por cámaras del recinto, que evidencian la alevosía del repudiable acto por parte de quien ni siquiera se dignó a prestar auxilio a pesar de los gritos de dolor del animal.

Según dan cuenta los registros visuales facilitados a diario La Tribuna, a la 01:25 de la madrugada una camioneta ingresó a alta velocidad a la estación de servicio, ubicada en avenida Ricardo Vicuña con calle Valdivia, y arrolló a un perro que se encontraba transitando por el lugar. No obstante, la acción no quedó tan solo en eso, puesto que al inclinar el vehículo de forma temeraria, las personas que se encontraban debieron apartarse del paso, de lo contrario habrían corrido la misma suerte del can.

Ayer en la mañana, las imágenes del atropello comenzaron a circular rápidamente por redes sociales, lo que generó una ola de comentarios de personas que repudiaban la acción. Tal fue el impactó, que hasta la Municipalidad de Los Ángeles salió al paso para tomar acciones en el caso. “Como municipalidad ya estamos iniciando acciones legales para dar con el paradero del responsable de este detestable hecho ocurrido en la madrugada de este miércoles en un servicentro de la comuna. El sujeto de la camioneta atropelló con clara intencionalidad al perro en la fotografía, causándole posteriormente la muerte, según lo indicado por trabajadores del lugar”, declaró el municipio a través de su página de Facebook.

Dichas declaraciones se complementaron con las apreciaciones de Esteban Krause, alcalde de la comuna, quien en una publicación de un medio local calificó el hecho como algo “terrible, inhumano y sin palabras”, agregando que “hemos solicitado a las policías que se investigue la patente y se detenga a la brevedad a esta persona”.

Los pronunciamientos no quedaron ahí, puesto que María Sandoval, jefa de gabinete de la Municipalidad de Los Ángeles, dio a conocer acciones legales en contra de quien resulte responsable por este delito. “Como municipio no podemos tolerar este tipo de actos que van en contra de la vida y del trabajo que como municipalidad hemos realizado durante todos estos años hacia nuestras mascotas. Según los datos que tenemos, este hecho fue durante la madrugada de este miércoles y lamentablemente el perrito falleció. Nuestra área jurídica ya se encuentra analizando la información para interponer una querella por la ley de maltrato animal y para que la persona que realizó este hecho enfrente la justicia como corresponde. Un acto tan repudiable como este no puede quedar impune frente a la sociedad ni a la justicia”, aseguró.

Frente a los hechos, diario La Tribuna se contactó con el comisario Gabriel Uribe, de la Brigada de Investigación Criminal Los Ángeles, quien detalló que “en relación al video que se exhibió, efectivamente existe el delito de maltrato animal, ya que en dicha oportunidad el vehículo conducido por una persona desconocida atropelló intencionalmente al animal. Por lo tanto, al producirse la intencionalidad del conductor de este vehículo, estamos en presencia de un maltrato animal”.

En caso que se esté en presencia de un delito de estas consideraciones, el comisario recalcó que “para realizar una denuncia la persona debe acercarse a un cuartel policial, en este caso a la PDI, donde se le va a tomar declaración acerca de los hechos. Si se tiene imágenes o videos es necesario proporcionarlos a los funcionarios (…) Luego se cursa la denuncia respectiva y aportamos a la fiscalía los medios probatorios, para que ellos en forma posterior emitan una orden de investigar y se realice una diligencia respecto a esos hechos”.

Finalmente, el funcionario instó a la ciudadanía a denunciar el maltrato animal. “Se hace un llamado a toda la comunidad angelina a denunciar estos hechos, que son constitutivos de delito, y solicitar recabar la mayor cantidad de antecedentes para que nosotros, en forma posterior, podamos realizar una investigación y llegar a buen término”, concluyó.