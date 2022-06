Personas están impedidas de inscribir armas de fuego o comprar municiones en Macrozona Sur

La Asociación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas, Antra Chile, en conversación con diario La Tribuna, se refirió al anuncio del gobierno que busca prohibir las armas de fuego en manos de civiles, y donde confirmaron que, debido al actual Estado de Excepción, las personas se ven impedidas en inscribir o comprar municiones para sus armas legalmente inscritas.

El presidente de Antra Chile, Cristian Gamboa, sostuvo que “estamos preocupados porque era algo que sabíamos que podía venir en este gobierno, pero no con la rigidez que se ha planteado; o sea, plantear la prohibición total de armas en las manos de civiles me parece que es simplemente no entender cuál es el problema de las armas en Chile. En Chile el problema son las armas ilegales, no las armas legales, son las armas que tienen los delincuentes y no las que nosotros tenemos en nuestras casas, y que la autoridad sabe donde están, cuántas son, dónde las tenemos, cuánta munición compramos al año para ellas. Esas armas no son el problema”.

Al ser consultado sobre cómo abordarán desde la entidad esta determinación que busca impulsar el gobierno, Gamboa puntualizó que las acciones las ejecutarán de manera directa en el Congreso en el momento en que se presente el proyecto de ley.

En particular, comentó que “esta idea del gobierno tiene que materializarse en un proyecto de ley, cosa que hasta el minuto no ha sucedido. Materializándose este proyecto, vamos a sostener la discusión en el Congreso y no con el gobierno, porque hasta el minuto ha dado pruebas de no querer escucharnos y no querer tomar en cuenta lo que decimos. Por lo tanto, la discusión la vamos a sostener en el poder legislativo que es donde en definitiva se va a discutir y se va a aprobar o rechazar el proyecto que envíe el ejecutivo”.

Al abordar la realidad que viven las personas que poseen sus armas legalmente inscritas en las regiones del Biobío y La Araucanía, el presidente de Antra puntualizó que debido a la actual implementación de Estado de Excepción en la Macrozona Sur se ven impedidos en realizar diferentes acciones como la compra de municiones, situación que en algunos casos dejaría sin los elementos necesarios a quienes portan armas en el caso de querer utilizarlas para defender su propiedad.

En esta línea, manifestó que “hoy día ya hay una medida de la autoridad que es el Estado de Excepción, y a eso la autoridad que se encarga del control de armas que es la Dirección General de Movilización Nacional, que pertenece al Ejército, ya dictó una resolución que impide que la gente que tiene sus armas inscritas pueda hacer cualquier acción”.

PROHIBICIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ARMAS O COMPRA DE MUNICIONES

Junto con lo anterior, Cristian Gamboa agregó que “hoy día en la zona de Estado de Excepción en la Macrozona Sur no se están pudiendo inscribir armas, comprar munición ni transferir armas; ningún trámite relacionado con las armas legales se están pudiendo hacer en esa zona, entonces ya la gente está ahí en un estado de indefensión porque el que no tenía munición ya no pudo comprar, ya no podrá defenderse de un ataque de estas bandas que no son delictuales, sino que son francamente terroristas, entonces ahí ya tenemos un problema”, precisó.

De igual manera, profundizó en su crítica a esta determinación gubernamental, manifestando que “si además se pretende quitarles las armas a las personas honestas que las tienen inscritas, ese es otro problema, porque en ninguna parte el presidente, ni la ministra del Interior ni nadie ha hablado de quitarle las armas a los delincuentes, a la CAM, o a estas bandas terroristas que tienen atemorizado a la Macrozona Sur. Entonces, lo único que están haciendo con esto es amarrarle las manos a los ciudadanos que quieren sobrevivir a una agresión en alguna de las rutas de la zona o en su propio campo”, finalizó.