Padre agota recursos para visibilizar bullying contra su hijo de diez años

DIBUJO DEL MENOR. FOTO AUTORIZADA POR SU PADRE.

El apoderado de un menor de 10 años denunció a Diario La Tribuna que alumnos del Colegio Santo Tomás Los Ángeles ejercieron bullying contra su hijo de 10 años que cursa quinto año básico en dicho establecimiento.

La situación, según cuenta el padre del alumno afectado, comenzó el año pasado cuando recién volvieron a las clases presenciales post pandemia, pero en este periodo la violencia empeoró.

“Cuando vi que mi hijo no quería ir al colegio, que le dolía la guatita, que le dolía la cabeza, lo llevé al psicólogo y ahí me contó todo lo que le hacían sus compañeros, y que los profesores no hacían absolutamente nada”, expresó con angustia su padre.

Las primeras medidas adoptadas por el establecimiento fueron ajustar la malla curricular para que el alumno no perdiera contenido, enviando guías que realiza en su hogar, y después el papá lleva el material de vuelta.

Respecto a las acciones resolutivas por parte del establecimiento, el apoderado del menor señaló que “desde el colegio me dijeron que los protocolos estaban activados y que se estaban realizando charlas educativas a los alumnos, que se intervino el curso; pero el abuso contra mi hijo escaló de marzo hasta ahora, le botaban su comida, le patean la mochila, es un acoso constante. Yo hice una denuncia hace más de una semana en la Superintendencia de Educación por estos hechos”.

La familia declaró estar preocupada por la resolución de la superintendencia, ya que la institución tenía tres días para oficiar al colegio y de esta manera fiscalizar si los protocolos aplicados al caso eran los que corresponden.

“Queremos demandar al colegio por daños psicológicos, actualmente mi hijo se acerca al lugar y llora. El colegio no ha prestado ayuda emocional ni de ningún tipo, todo lo hemos hecho particular, ya que los profesionales que debían intervenir siempre están con licencia, y si llegara a haber uno ya no me sirve, el daño ya está hecho”, añadió el padre.

En la misma línea, se refirió a sus pares apoderados del mismo curso y establecimiento agregando que ”me han llamado para contarme que sabían que mi hijo sufría abusos, ellos mismos me han dado su apoyo, pero ahora que el caso se hizo conocido”.

En tanto, desde el centro general de padres no se han contactado con el apoderado del niño para conocer los hechos.

A pesar de las reiteradas reuniones con las autoridades del colegio, el padre del menor informó que se estaban enfocando en resolver solo un hecho de violencia que sufrió el niño cuando fue empujado por otra compañera, pero todo lo anterior quedaba fuera de las sanciones. “Entonces queda la sensación de que tuvieron que lesionar a mi hijo para que la directora y los apoderados se pronunciaran”, puntualizó.

Al consultar por acciones inmediatas para proteger al alumno, el padre recalcó que “no quiero sacar a mi hijo de ahí porque eso sería lo más fácil, le daría el favor al colegio, pero ellos son los que tienen un problema. Me gustaría que me entregaran un informe de las acciones concretas de cada alumno y de lo que hicieron con mi hijo, porque en resumen nadie vio nada ni ha hecho nada”, se lamentó.

El apoderado constató que no es la primera denuncia por bullying contra el colegio, ya que en el año 2017 hubo una, entre otros casos. Además, la familia informó sobre la situación del menor a través de un correo a la entidad del mismo nombre, de la que depende dicho colegio.

PRONUNCIAMIENTO DEL COLEGIO

Ante la situación, el Colegio Santo Tomás Los Ángeles declaró a Diario La Tribuna que se encuentran trabajando en medidas formativas, pedagógicas y disciplinarias para atender la situación agregando, que ”nos encontramos trabajando junto con el estudiante afectado y su familia y también con el victimario y el grupo curso, con el fin de evitar que este tipo de prácticas vuelvan a ocurrir. Todo este proceso está siendo asesorado por profesionales especializados, de manera de velar por el bienestar de todos los involucrados y la comunidad escolar”.

Asimismo, se indica que “desde el inicio del año -específicamente, desde marzo- estamos impartiendo diversos talleres sobre resolución de conflictos, habilidades comunicativas y habilidades blandas para estudiantes, padres y apoderados. Esto se enmarca en nuestro plan de gestión de la convivencia escolar”.