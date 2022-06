Corte falló a favor de periodista que demandó a municipio de Cabrero

La Corte de Apelaciones de Concepción desestimó el recurso de nulidad interpuesto por la Municipalidad de Cabrero a raíz de la demanda interpuesta por el periodista de la institución, quien aseguró haber sufrido acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales del Artículo 19.

En junio de 2020, la magistrada Macarena Bobadilla García acogió la demanda en contra de la corporación edilicia por el acoso laboral en contra de un periodista a honorarios, quien se autodespidió de su trabajo.

El ex funcionario evidenció, a través de pruebas, las formas contrarias a normas básicas de respeto por parte del alcalde dentro de una relación laboral en determinadas actuaciones.

En ese entonces, el tribunal afirmó que “se produjo acoso laboral hacia el periodista, vulnerando sus derechos a la integridad física y psíquica, y afectando su derecho a la honra debido a una serie de malos tratos públicos de parte del alcalde Mario Gierke en contra del profesional, en base a la prueba aportada por el demandante las que no pudieron ser desvirtuadas por el ente edilicio”.

Tras esto, en el juicio se estableció que existió una relación entre las partes, desde el 1 de enero de 2018 y hasta el 2 de junio de 2020, por lo que se ordenó al Municipio cabrerino pagar al profesional una indemnización total de más de 10 millones de pesos.

En respuesta, la institución edilicia presentó el recurso de nulidad, el cual fue desestimado por la Corte de Apelaciones de Concepción.

El documento emitido establece que por consideraciones y disposiciones legales citadas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo, se resuelve que “se rechaza, sin costas, el recurso de nulidad deducido por la parte demandada, la Municipalidad de Cabrero, representada por el abogado Renato Zegpi Jiménez, en contra de la sentencia de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, dictada por la jueza Macarena Bobadilla García, la que en consecuencia no es nula, como tampoco el juicio”.

ABOGADO

Leonardo Contreras, abogado del periodista demandante, detalló que “estamos muy tranquilos y muy conformes con dicha resolución de Tribunales. Entendemos que es muy difícil que el municipio consiga revertir esta situación, sin perjuicio que tienen aún la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema, consideramos que la sentencia de la Corte de Apelaciones es lo suficientemente sólida para pensar que esta causa culminará favorablemente para el señor Martínez”.

En la misma línea, agregó que “hacemos énfasis para que se entienda que quien debe responder por las indemnizaciones a pagar, si bien es la Municipalidad, le corresponde por actuaciones personales al alcalde quien vulneró la integridad física y psíquica del demandante”.

Asimismo, Pacian Martínez, el periodista afectado, al ser consultado sobre la determinación judicial, manifestó tener “una satisfacción grande por haber obtenido un fallo favorable por la Corte de Apelaciones”.

A su juicio, “este tipo de procesos es importante porque sientas precedentes valiosos y sirven de ejemplo para que otros trabajadores se atrevan a pronunciarse y denunciar este tipo de malas prácticas”.

Junto con ello, manifestó su agradecimiento “a quienes me apoyaron, al abogado, los testigos en el juicio porque no es fácil prestar testimonios cuando los círculos son cerrados y las oportunidades laborales son pocas. Se trata de vulneración de derechos humanos y el acoso laboral no puede ser permitido”.