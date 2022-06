Shakira y Piqué en crisis matrimonial a causa de supuesta infidelidad

Revuelo mediático ha generado en las últimas horas, el quiebre en la relación de una de las parejas más conocidas a nivel mundial. Se trata de la cantante colombiana Shakira y el jugador de fútbol Gerard Piqué, quienes atravesarían una crisis matrimonial debido a un supuesto affaire del futbolista, que habrían derivado en la separación.

Si bien ninguno de los dos ha confirmado la noticia, medios españoles aseguran que el futbolista le fue infiel a la cantante colombiana y que, a raíz de eso, él abandonó hogar familiar.

La pareja, que se conoció durante el Mundial de Sudáfrica 2010 y oficializó su relación un año más tarde, tiene dos hijos en común: Sasha y Milan. Si bien parecían estar cada día más consolidados, luego de varios rumores que indicaban que había un distanciamiento, los periodistas de El Periódico aseguraron a través de un podcast que Piqué mantuvo una relación con otra mujer.

Tras enterarse de esta supuesta infidelidad, la cantante colombiana habría tomado la decisión de separarse. Según detallaron, la tercera en discordia es una estudiante de 20 años que trabaja como azafata de eventos.

“DESATADO Y DESBOCADO”

Tras las primeras noticias que daban cuenta de la situación matrimonial, periodistas españoles afirmaron que Piqué estaría viviendo una soltería en plena adultez, “desatado y desbocado”

“La palabra ‘desatado’ es la que nos ha llegado más”, señalaron periodistas de El Periódico de Cataluña, quienes aseguraron que el jugador ha protagonizado “muchísimas salidas nocturnas que se alargan hasta las dos y las tres de la madrugada”.

Junto a esto, también expresaron que “Piqué ha desaparecido de las redes sociales de Shakira, que siempre solía compartir momentos junto a él, y viceversa. La última aparición fue en marzo”. Incluso, la artista habría viajado sola con sus hijos a Ibiza, levantando aún más rumores de un terrible quiebre.

SHAKIRA PROFESIONAL

No obstante la difícil situación familiar que atravesaría la cantante del waka waka, a nivel profesional se encuentra en uno de sus mejores momento, ya que regresó a la pantalla como jurado de Dancing with myself.

De hecho, en uno de los eventos de presentación del espacio de la cadena NBC, la intérprete se lució en la alfombra roja a tal punto que llamó la atención de Henry Cavill, un registro que se viralizó rápidamente y donde todos le pidieron en plataformas como Twitter que deje de sufrir por el futbolista y vuelque su interés a “Superman”.