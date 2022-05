Realizan reconocimiento a “Veteranos del 78” por su labor en conflicto bélico Chile – Argentina

En una ceremonia realizada en el patio de honor del Destacamento de Montaña numero 17 Los Ángeles se realizó una ceremonia de conmemoración y reconocimiento a la Promoción de Soldados Conscriptos de 1978, quienes fueron desplegados al extremo sur del país ante un inminente conflicto bélico con Argentina.

A través de esta actividad el Ejército de Chile reconoció luego de 44 años, el servicio de los soldados conscriptos como “Veteranos del 78” por su “importantísimo y valioso rol en la crisis acaecida en el extremo sur de nuestro país. Es de especial emoción poder reconocer a nuestros soldados conscriptos del ayer, quienes con su juventud y corazón impulsivo, llenaron nuestras páginas de gloriosa historia”, se precisó en el documento entregado a cada uno de los homenajeados, bajo la firma del general del Ejército y comandante en jefe Javier Iturriaga.

En la actividad participó el comandante del Destacamento de Montaña número 17 Los Ángeles Raúl Ferreira, la diputada del distrito 21 Joanna Pérez, además de diversas autoridades y familiares de la Agrupación de Veteranos de Guerra.

RELATO DE LOS PROTAGONISTAS

Diario La Tribuna conversó con Moisés Cerda Torres, uno de los veteranos del conflicto bélico del 78, quien destacó que este reconocimiento fue de suma importancia para los ex soldados conscriptos que vivieron en el sur del país el posible escenario de guerra que vivía Chile en ese entonces.

En particular, y aún emocionado por este reconocimiento, comentó que “para nosotros es muy importante este homenaje porque hasta el día de hoy no teníamos nada, le conversábamos a nuestros hijos y nuestros nietos de que somos veteranos de guerra, pero nos preguntaban cómo comprobábamos eso, si no teníamos nada … solamente tenía, en mi caso, una foto blanco y negro, y gracias a Dios que nuestro comandante en jefe nos ha reconocido con un diploma de honor, nos sentimos muy felices por eso”, indicó.

Por su parte, Víctor Henríquez destacó el homenaje realizado a los más de 70 veteranos de guerra: “Nosotros hace rato que veníamos tratando de que nos reconocieran como tales, como veteranos, porque nosotros lo pasamos muy duro donde estuvimos, en el Estrecho de Magallanes, y necesitábamos que se supiera a nivel nacional lo que habíamos pasado, porque no todos conocen realmente la historia de nosotros, y lo que realmente pasamos fue fuerte para nosotros y muchos quedaron resentidos por esto”, manifestó.

Junto con ello, relató parte de los procesos que tuvieron que vivir durante los últimos años para poder acceder a este reconocimiento como Agrupación de ex Soldados Conscriptos,

conformando agrupaciones y desarrollando reuniones para poder optar a esta actividad.

En particular manifestó que “tuvimos unos 20 años buscando, hasta que se hizo una agrupación que fue muy grande, y donde al final no tuvimos ningún resultado, así que nos apartamos unos pocos, 70 más o menos, ya que éramos más de 3 mil en total, y así poder lograr algo, así que se hizo una agrupación más chica y gracias a Dios resultó todo bien y poder terminar en esto”, indicó.

Por último relató la importancia para este grupo humano de la ceremonia realizada el pasado viernes, donde finalmente lograron cerrar un ciclo y obtener el anhelo de años de poder recibir un homenaje y reconocer su labor en medio del conflicto bélico entre Chile y Argentina.

De esta manera enfatizó que “esto lo vivimos con la familia y con los camaradas, porque imagínese que después de 43 años que no nos veíamos, una vida completa, y de algo que no nos vamos a olvidar muy fácil porque esto es único en Chile ahora como reconocimiento, así que más que contentos y felices”, puntualizó.