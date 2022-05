Luego de dos años estudiantes angelinos retoman audición para Orquesta de Cámara Juvenil

Cerca de cincuenta estudiantes de escuelas municipales participaron de la audición para formar parte de la Orquesta de Cámara Juvenil de Los Ángeles, que retoma sus actividades presenciales, tras dos años de pausa, reclutando a pequeños y jóvenes talentos, a través de la práctica de violín, viola, chelo y contrabajo.

Los postulantes, que cursan desde 3ero básico a 2do medio, tendrán la oportunidad de aprender, practicar y presentarse en distintos escenarios, bajo la guía de 5 destacados músicos de la región: su director Diego Gutiérrez (viola) y los profesores Diego Yáñez (violoncello), Yarella Alvear (violín), Catalina Vergara (violín) y Benjamín Chávez (contrabajo).

La orquesta constituye un importante semillero de talentos infanto-juveniles en la ciudad y fue creada el año 2006 por el profesor Claudio Maldonado, bajo la tutela de la Dirección de Educación Municipal, a través del área Extraescolar. Para fomentar la participación, los profesores de la orquesta realizaron previamente una presentación itinerante en escuelas y liceos municipales incentivando a los estudiantes.

El director musical, Diego Gutiérrez, destacó la positiva participación de estudiantes en la jornada de audición, sin embargo, anunció que de no completarse todos los cupos, se hará una segunda convocatoria, enfatizando que no se requiere conocimientos previos. “En este diagnóstico inicial, hacemos una evaluación básica, similar a las que se realizan en las clases de música. Por lo tanto, todos los interesados pueden participar, aunque no tengan conocimientos previos, porque comenzamos desde cero. Asimismo, más allá de lo musical, queremos también fortalecer otros valores, a través del trabajo en equipo, el compromiso, el respeto y la diversidad, porque acá nos vamos a encontrar con distintas realidades y edades.”

Roberto Cid, padre de la estudiante Ana Cid Herrera, de 4° básico del Liceo Agroindustrial Llano Blanco, quien practica violín hace un año y se presentó a la audición, se refirió a las oportunidades que otorga la música a los niños y jóvenes. “Un músico tiene que generar otras habilidades adicionales, como sociales y técnicas que le van a servir siempre durante su vida. Nosotros tenemos siete hijos y tratamos de darles a cada uno su tiempo y apoyarlos en su desarrollo integral porque es importante que cada niño tenga oportunidades.”

Desde su creación, la orquesta ha permitido a jóvenes, provenientes de diferentes escuelas y liceos municipales de la ciudad, relacionarse con la música docta, transformándose en embajadores culturales de la comuna de Los Ángeles. Hoy, la segunda generación de músicos, que dio su último concierto en diciembre del año 2019, ya ha egresado del sistema escolar y se encuentra cursando estudios universitarios y varios de ellos, al igual que alumnos de la primera generación, han encontrado en la música su profesión.