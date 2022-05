Derriban falsos mitos sobre la vacunación

En un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y de Educación se realizó una contrastación de información para derribar de una vez por todas algunos mitos asociados a la vacunación contra el Covid-19.

¿El acceso a clases presenciales expone a los estudiantes a mayor riesgo?

La interrupción de clases presenciales tiene un impacto negativo en el desarrollo, los aprendizajes y el bienestar socioemocional de niños, niñas y adolescentes. Retomar las actividades presenciales, con las medidas sanitarias establecidas en los protocolos, junto con la alta vacunación en la población, permite volver a las aulas de forma segura.

¿Si un estudiante no está vacunado no puede volver a clases presenciales?

Todos los niños y niñas deben volver a clases presenciales, independiente de su estado de vacunación. Sin embargo se recomienda fuertemente que los estudiantes reciban la vacuna contra la Covid-19 para resguardar su salud y la de la comunidad educativa.

¿Una persona que ya tuvo Covid-19 no debe vacunarse?

Se puede vacunar, en la fecha que el calendario del Plan de vacunación le indique, y siempre cuando haya finalizado su período de aislamiento.

¿No se pueden vacunar contra la influenza y el Covid-19 al mismo tiempo?

Sí, pueden aplicarse ambas vacunas en forma simultánea.