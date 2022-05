Brasileño establece récord mundial al trabajar 84 años en la misma empresa

Nada más y nada menos que 84 años de arduo trabajo en la misma compañía fue lo que llevó a Walter Orthmann, de 100 años, a lograr su actual récord Guinness gracias a la labor de supervisor de ventas en ReneauxView, una empresa textil ubicada en el estado de Santa Catarina, Brasil.

Walter ingresó a trabajar a la corta edad de 15 años y, según comentó, no tuvo planes de incursionar en otras áreas del mundo laboral. “Nunca pensé en irme de la empresa porque siempre me fue muy bien aquí. Es el mejor trabajo que he tenido. No encontraría trabajo en otro lugar, y aquí me cuidan muy bien”, recalcó el longevo trabajador.

En abril de este año celebró su cumpleaños número 100, instancia en la que aprovechó de recalcar que el trabajo le ha permitido extender su vida. “Mi día es muy fácil. Me despierto a las 5 de la mañana. A las 6 hago una hora de ejercicio. Después desayuno y voy a trabajar. Es un compromiso que no me pesa. Es mejor que quedarme en casa sin hacer nada. Los sábados y domingos no soy tan feliz como lo soy entre semana cuando estoy en el trabajo”, aseveró.

“El trabajar me ha ayudado mucho porque es un compromiso. Al tener un compromiso, no piensas en, dormir o sentarte. El trabajo nos hace fuertes. Enfóquense en el compromiso. El compromiso es lo principal que se debe tener”, agregó.

Este reciente récord mundial llegó a destronar el anterior Guinness de 2019, que también pertenecía a Walter cuando logró 81 años trabajando en ReneauxView.

“Simplemente soy feliz de poder trabajar. Estoy feliz. Vivo bien. Disfruto la vida y estoy agradecido por los amigos que tengo. Seré feliz mientras viva”, concluyó Walter Orthmann.