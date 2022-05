Errores comunicacionales aumentarían la desconfianza ante la Convención Constituyente

El grupo ya realizó la primera reunión de trabajo en el ex congreso nacional, donde asistieron todos los convencionales de la región del Bío Bío, el vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, y además el gobernador regional Rodrigo Díaz.

Nuevas cifras dio a conocer este lunes la última encuesta Plaza Pública Cadem.

Los resultados del sondeo revelaron que la aprobación al Presidente Gabriel Boric mejoró por primera vez desde que asumió el cargo con un leve aumento de tres puntos porcentuales, alcanzando un 38%.

En tanto, la desaprobación de la autoridad se mantiene en un 53%.

Para el cientista político de Los Ángeles, Bryan Smith, el incremento en esta cifra se explica “en cierta medida por la entrevista que dio la semana pasada. Se podría denominar como un efecto entrevista. Fue bastante cercana y además reconoció ciertos problemas que ha tenido la instalación de su Gobierno”.

APRUEBO VERSUS RECHAZO

Esta semana, son 13 puntos los que separan al Rechazo (48%) del Apruebo (35%) en el plebiscito de salida.

Las principales razones para rechazar en septiembre son la desconfianza hacia los constituyentes (55%) y el desacuerdo general con las propuestas (40%).

En tanto, las razones más importantes para aprobar el texto son garantizar derechos sociales (58%) y tener una Constitución nacida en democracia (47%).

En relación a esto, el analista indicó que el rechazo “continúa con una tendencia al alza que se da en la primera semana de abril, y el apruebo sigue a la baja en una tendencia que también viene desde la primera semana de ese mes. En este caso, se dio un fenómeno muy interesante porque la encuesta agregó una alternativa sobre una tercera vía, es decir, respecto al plebiscito de salida dio la opción de responder apruebo, rechazo, no sabe o no responde; o una tercera vía que propone una nueva Constitución. Aquí observamos que el 41% de las personas entrevistadas respondió que votaría por esa tercera vía que no está definida”.

Explicó que esto se traduce en que la ciudadanía cree que es necesaria una nueva Constitución, sin embargo, las personas no están conforme con el trabajo de la Convención en cuanto a la redacción de la Carta Magna.

El estudio reveló que la confianza en la Convención llegó al 40%, su punto más bajo desde su proceso de instalación, frente al 58% que desconfía del organismo.

Frente a esto, Smith detalló que “la desconfianza en la Convención tiene múltiples factores, tales como, ciertos errores comunicacionales que ha tenido el organismo durante estos casi 11 meses. Por ejemplo, todavía pesa el asunto de Rojas Vade o la falta de seriedad que mostró el constituyente que contestó la videollamada desde la ducha. Este tipo de detalles impulsan la poca confianza hacia la Convención”.

En relación a lo mismo, agregó que “hay otros estudios que indican que la Convención Constituyente está tomando caminos con los que la ciudadanía no necesariamente está de acuerdo. Se están discutiendo con mucha concentración temas que no representan las demandas sociales de Chile, por ejemplo salud, vivienda, cambios en el sistema de pensiones, entre otras”.

DELINCUENCIA Y VIOLENCIA

En cuanto a otros detalles que evidenció la encuesta Cadem, un 86% de los participantes cree que la delincuencia ha aumentado durante el último año, un 13% piensa que está igual y un 1% considera que ha disminuido.

Entre las razones por las que la delincuencia habría aumentado en 2022, se menciona que los Tribunales de Justicia y la Fiscalía no funcionan (25%), aumento de la inmigración (18%), Carabineros no tiene las atribuciones necesarias (16%), ya no se respeta a Carabineros como antes (13%), aumento de bandas narcotraficantes (12%) y aumento de la pobreza y necesidades de las personas post pandemia (8%).

Asimismo, un 72% teme ser víctima de un delito, frente al 14% que está algo preocupado y otro 14% que está poco o nada preocupado.